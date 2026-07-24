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24.07.2026 12:13

Σταύρος Γεωργίου: Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας

24.07.2026 12:13
GEORGIOU_STAVROS

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Επίσημη ανακοίνωση για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, η οποία διαπράχθηκε μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

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