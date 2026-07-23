Σταύρος Γεωργίου: Οι κινήσεις του δράστη μετά την άγρια δολοφονία, πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες – Πώς έγινε η σύλληψη

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου για την οποία έχει ήδη συλληφθεί ένας 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει το έγκλημα

Όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 28χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τη δολοφονικη επίθεση σε βάρος του 73χρονου δικηγόρου ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν το θύμα πρόλαβε να αντιδράσει και αν είχε και αμυντικά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθ’ ομολογίαν δράστης μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τί έπαθε, ανέφερε πως έκανε… σκέιτ και έπεσε.

Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.

«Τον αναζήτησαν σε αρκετές οικίες»

«Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δεν ήξεραν τα στοιχεία του δράστη και μάλιστα όπως αποδείχθηκε δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου λέγοντας πως ο 28χρονος συνελήφθη στον δρόμο.

;Όπως είπε, οι αστυνομικοί κατάφεραν από τις πρώτες στιγμές και με τη βοήθεια του ιατροδικαστή να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο αρχικά δεν γνώριζαν.

Μετά τηνέρευνα ήρθε και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων του σεσημασμένου άνδρα μέσα στον χώρο, οπότε έφτασαν πολύ γρήγορα στην ταυτοποίηση του προσώπου.

«Υπήρχαν δυσκολίες, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε αρκετές οικίες στο κέντρο της Αθήνας και τελικά συνελήφθη στον δρόμο», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Αρχικά δεν ήθελε να συνεργαστεί»

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε πως «σίγουρα ο δράστης δεν ανέμενε να φτάσουν οι αστυνομικοί τόσο γρήγορα στα ίχνη του».

Όπως είπε η ίδια, αρχικά ο δράστης δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις Αρχές, όταν όμως κατάλαβε ότι υπήρχαν στοιχεία, ομολόγησε. «Δεν έχουμε εικόνα από τον ιατροδικαστή για το εάν το θύμα πρόλαβε να αμυνθεί».

«Έχουμε διαπιστώσει ότι λείπουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως το κινητό του, προσωπικά του έγγραφα τα οποία δεν βρέθηκαν, το πορτοφόλι και ένα λάπτοπ», ανέφερε στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι «ο δράστης αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα από τον χώρο, βέβαια αυτό είναι κάτι που διερευνάται, πού κατέληξαν αυτά τα αντικείμενα που δεν βρέθηκαν στον χώρο του γραφείου».

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος ήταν γνωστός στις αρχές. Πέρα από το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

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