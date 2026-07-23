search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 12:16

Πρώτη στην Ιατρική Αθηνών η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη: «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

23.07.2026 12:16
iatriki new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ανήκει στη Ρόδο.

Η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιώντας το όνειρο που καλλιεργούσε εδώ και χρόνια.

Η αριστούχος μαθήτρια, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σπουδαία αυτή διάκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να πετύχει.

«Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση», δήλωσε, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Παρά την εξαιρετική της επίδοση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Όπως εξήγησε, κάθε δύσκολη στιγμή λειτούργησε ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

«Ακόμα και στις στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω, για να πετύχω τον στόχο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί επέλεξε την Ιατρική

Η επιλογή της Ιατρικής δεν ήταν τυχαία. Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, καθώς από μικρή αντιλήφθηκε τη σημασία του λειτουργήματος που επιτελεί ένας γιατρός.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι οι δύο γονείς της είναι γιατροί, η επιλογή της έγινε συνειδητά και με βάση τη δική της επιθυμία.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή τη στάση της είναι το μήνυμα που στέλνει στους συνομηλίκους της.

Παρότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή, δεν αντιμετωπίζει τις Πανελλαδικές ως τη μοναδική ευκαιρία επιτυχίας.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή και η αξία και οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρούνται μόνο με τα μόρια. Όποιος προσπαθήσει αρκετά μπορεί να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους του», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο

Έκκληση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων

Φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, «ήχησε» το 112 (video/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iatriki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη στην Ιατρική Αθηνών η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη: «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

apeiles-se-etaireies-ai-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εξέγερση κατά της τεχνητής νοημοσύνης: Απειλές, μολότοφ και ένοπλοι φρουροί για τους ισχυρούς της τεχνολογίας

Casey-Affleck-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Company»: Εντυπωσιάζει η νέα γοτθική ταινία του Κέισι Άφλεκ

brendan-carr_1902_1920-1080_NEW
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Η απόφαση του ABC να μην καλύψει την ομιλία Τραμπ θα συνεκτιμηθεί στην επαναξιολόγηση αδειών, λέει η FCC

kasselakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να τονίζουμε το αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη»: Οι οδηγίες στα μέλη των Δημοκρατών πώς να μιλούν σε πολίτες και media

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση: Δίκες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, σύγκρουση για Novartis και... στο βάθος Γιώργος Βλάχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 12:25
iatriki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη στην Ιατρική Αθηνών η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη: «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

apeiles-se-etaireies-ai-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εξέγερση κατά της τεχνητής νοημοσύνης: Απειλές, μολότοφ και ένοπλοι φρουροί για τους ισχυρούς της τεχνολογίας

Casey-Affleck-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Company»: Εντυπωσιάζει η νέα γοτθική ταινία του Κέισι Άφλεκ

1 / 3