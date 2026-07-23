Ένα στα δέκα φάρμακα παγκοσμίως ενδέχεται να είναι πλαστά ή κατώτερης ποιότητας – Πώς να προστατευτείτε

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Νέα παγκόσμια έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου το 60% των ανθρώπων φοβούνται ότι τα φάρμακά τους μπορεί να είναι πλαστά και η αλήθεια είναι ότι έχουν βάσιμο λόγο.

Περίπου ένα στα δέκα φάρμακα που πωλούνται παγκοσμίως θεωρείται είτε πλαστό είτε κατώτερο των προδιαγραφών, σύμφωνα με την επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής, Πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας Ντίπα Καμντάρ.

«Αυτό δεν αποτελεί απλώς έναν κίνδυνο για άτομα που αγοράζουν ενέσεις απώλειας βάρους μέσω ενός αμφίβολου συνδέσμου στο Instagram ή άλλου site στο διαδίκτυο. Επιπλέον φάρμακα-μαϊμού (π.χ αντιβιοτικά) μπορεί αγοράσει ένας ταξιδιώτης στο εξωτερικό ή όσοι κάνουν αγορές από ηλεκτρονικά φαρμακεία που δεν γνωρίζουν», αναφέρει η ίδια στο the Conversation.

Τα παραποιημένα φάρμακα παρασκευάζονται ώστε να μοιάζουν με τα πραγματικά, ενώ περιέχουν:

λάθος συστατικά,

λάθος δόση,

καθόλου δραστική ουσία, στις χειρότερες περιπτώσεις,

ληγμένα,

πολλά περιέχουν ουσίες που δεν πρέπει ποτέ να εισέλθουν στον οργανισμό.

Η συσκευασία είναι συχνά αρκετά καλή για να ξεγελάσει έναν φαρμακοποιό, πόσο μάλλον έναν ασθενή: πειστικά λογότυπα, εύλογες κανονιστικές σφραγίδες, κουτιά που φαίνονται, με μια ματιά, απολύτως νόμιμα. Η βλάβη που προκαλεί αυτό κυμαίνεται από μια θεραπεία που απλώς δεν λειτουργεί έως θανατηφόρα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) του Ηνωμένου Βασιλείου κατάσχεσε παράνομα φάρμακα αξίας σχεδόν 45 εκατομμυρίων λιρών μόνο πέρυσι, εμποδίζοντας σχεδόν 20 εκατομμύρια πλαστές δόσεις (π.χ ισχυρά παυσίπονα, υπνωτικά χάπια, φάρμακα για την απώλεια βάρους) να φτάσουν στο κοινό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά φαρμακεία πρέπει να αποφεύγονται εντελώς – εκατοντάδες πάροχοι που υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργούν νόμιμα στη Βρετανία. Ωστόσο, οι εγκληματίες έχουν παρατηρήσει πόσο πολύ οι άνθρωποι προτιμούν πλέον να αγοράζουν φάρμακα με αυτόν τον τρόπο, ιδίως φάρμακα όπως το Mounjaro, και έχουν προσαρμοστεί αναλόγως.

Η έρευνα

Μια πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Φαρμακευτικής Ένωσης, διαπίστωσε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο, επιτήδειοι αντέγραψαν τους ιστότοπους ή τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα σ’ ένα από τα δέκα πιστοποιημένα διαδικτυακά φαρμακεία. Έτσι υπάρχουν ψεύτικοι ιστότοποι-παγίδες και προφίλ που δημιουργήθηκαν από κλεμμένα βίντεο, αντιγραμμένα λογότυπα ρυθμιστικών αρχών και κομψή επωνυμία, σχεδόν αδιαχώριστη από τα πρωτότυπα.

Οι κίνδυνοι στο εξωτερικό

Εάν η άμυνα της Βρετανίας είναι ατελής, η εικόνα αλλού είναι χειρότερη. Σε χώρες της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής, αντιβιοτικά, παυσίπονα, ακόμη και φάρμακα έκτακτης ανάγκης, πωλούνται σε πάγκους στην αγορά χωρίς φυσικά να γίνεται λόγο για ιατρική συνταγή.

Τα σημάδια που αποκαλύπτουν τα πλαστά φάρμακα

Ο εντοπισμός μιας απομίμησης δεν είναι πάντα εύκολος, αλλά υπάρχουν σημάδια που αξίζει να γνωρίζετε. Αυτά είναι:

Μια τιμή που φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή.

Η συσκευασία είναι συχνά το επόμενο προφανές: ορθογραφικά λάθη, θολή εκτύπωση, ένα κουτί που φαίνεται αδύναμο ή κατεστραμμένο.

Τα γνήσια φάρμακα φέρουν αριθμούς παρτίδας, ημερομηνίες λήξης και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τον ασθενή. Τα παραποιημένα φάρμακα συχνά παραλείπουν αυτές τις λεπτομέρειες ή φτάνουν ελαφρώς διαφορετικά από την έκδοση στην οποία έχει συνηθίσει ένας ασθενής .

. Οι ισχυρισμοί για θαυματουργά αποτελέσματα είναι ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι, όπως και η απουσία οποιασδήποτε συμβουλευτικής συνεδρίας. Ένα σωστά ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό φαρμακείο θα ρωτάει πάντα για συμπτώματα, αλλεργίες και ιατρικό ιστορικό πριν χορηγήσει οτιδήποτε με συνταγή.

Όποιος υποψιάζεται ότι του έχουν πουλήσει ένα πλαστό φάρμακο δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει.

Μέτρα προστασίας

Προτιμήστε τα φαρμακεία που είναι εγγεγραμμένα στο Γενικό Φαρμακευτικό Συμβούλιο και ελέγξτε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ιστότοπου πριν παραγγείλετε – οι απατεώνες συχνά βασίζονται σε ένα ελαφρώς ορθογραφικό λάθος ή σε έναν επιπλέον χαρακτήρα, βασιζόμενοι στο ότι κανείς δεν θα κοιτάξει προσεκτικά.

Πολλά παραποιημένα φάρμακα απώλειας βάρους διαφημίζονται και πωλούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επομένως αυτές οι πλατφόρμες αξίζει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη καχυποψία. Στο εξωτερικό, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να αγοράζετε μόνο από ένα αναγνωρισμένο φαρμακείο, ποτέ από πάγκο στην αγορά ή πλανόδιο πωλητή. Και αν ένα χάπι ή ένα στυλό φαίνεται ελαφρώς λάθος, ένας φαρμακοποιός μπορεί συνήθως να ελέγξει τον αριθμό παρτίδας και να επιβεβαιώσει εάν είναι γνήσιο.

Οι επιστήμονες έχουν ζητήσει αυστηρότερες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού τομέα φαρμακείου που θα βοηθά τους ασθενείς να εντοπίζουν νόμιμους παρόχους με μια ματιά. Μέχρι τότε, μεγάλο μέρος της ευθύνης εξακολουθεί να βαρύνει τους καταναλωτές.

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