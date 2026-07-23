Κρήτη: Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων και δικηγόρος – Κατηγορούνται για παραποίηση στοιχείων

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Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, προχώρησε η αστυνομία μετά από πολύμηνες έρευνες, δυνάμει σχετικού εντάλματος για κακουργήματα κατά συρροή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zarpanews.gr έχει συλληφθεί και δικηγόρος από τα Χανιά, ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ακόμα και ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα.

Οι κατηγορίες αφορούν σε κακουργηματικές πράξεις και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην εισαγγελία πρωτοδικών.

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