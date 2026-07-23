Αμαλία Κωστοπούλου: Απαντά στους followers που την κατηγορούν για την αλλαγή του επωνύμου της

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Την απάντησή της σε σχόλια που δέχτηκε από followers της που την κατέκριναν για το γεγονός ότι άλλαξε το επώνυμό της, προσθέτοντας αυτό του συζύγου της, έδωσε η Αμαλία Κωστοπούλου.

Δηλώνοντας έκπληκτη για το γεγονός ότι η απόφασή της αυτή έγινε «καυτό θέμα», τόνισε ότι δεν αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις, ενώ δεν παρέλειψε να απαριθμήσει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση.

«Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων για το γεγονός ότι άλλαξα το όνομά μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν ένα τόσο “καυτό θέμα”. Ειδικά στη σημερινή εποχή, ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα “πατριαρχικά” σχόλια – έκπληξη, πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα. Στην πραγματικότητα, έκανα το επώνυμό μου δεύτερο όνομά μου. Ορίστε μερικοί λόγοι: Θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επώνυμο. Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και, στην πραγματικότητα, είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνουν στις ΗΠΑ. Ελεύθερη βούληση» έγραψε.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίσητς και αφοσίωσης παρουσία περίπου 350 καλεσμένων τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση.

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