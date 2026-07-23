Νατάσσα Μποφίλιου: Τραγούδησε μαζί με ιερέα που πήγε σε συναυλία της – Το βίντεο που έγινε viral

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Ένα απρόσμενο ντουέτο λίγων δευτερολέπτων έκανε η Νατάσσα Μποφίλιου με έναν ιερέα που έδωσε το παρών σε συναυλία της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ενώ η ερμηνεύτρια τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει», περπατώντας ανάμεσα στο κοινό, πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Τότε, έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», με τον ιερέα να της φιλά το χέρι.

Το σχετικό βίντεο έγινε viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου…

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