Γιάννης Κρητικός: «Υποφέρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάννης Κρητικός με τον ηθοποιό και τραγουδιστή να αποκαλύπτει ότι θα τον ενδιέφερε και το κομμάτι της παρουσίασης.

Τόνισε, δε, ότι παρά το γεγονός ότι είναι χρόνια ηθοποιός με παρουσία τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση, του είναι πολύ δύσκολο να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη, ακόμα και να συνηθίσει τη φωνή του όταν μιλάει.

«Υποφέρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη. Δεν μπορώ να συνηθίσω τη φωνή μου, όταν μιλάω» είπε αρχικά ο Γιάννης Κρητικός. Στο τραγούδι, με τα χρόνια, κάπως το έχω συνηθίσει, αλλά το να με βλέπω στην τηλεόραση να μιλάω… Νομίζω ότι χρειάζονται πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης, αλλά και πάλι δεν σώζεται η κατάσταση»

«Με ενδιαφέρει η παρουσίαση. Αλλά θα με ενδιέφερε ένα show, σαν αυτά που έκανε παλαιότερα ο Βλάσσης Μπονάτσος ή όπως αυτό που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος με τις πλάκες. Ένα show ή μία εκπομπή, αλλά η παρουσίαση, σαν παρουσίαση ακριβώς, όχι τόσο».

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε ο Τάκης Σαγιώρ για τα δημόσια «αντίο» στη Μαίρη Λίντα – «Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

Η Βίκυ Καγιά έζησε από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο – «Καθαρή αδρεναλίνη» (Photos)

Σάκης Ρουβάς: Απαντά με μία φωτογραφία στις φήμες περί κρίσης στον γάμο του με την Κάτια Ζυγούλη



