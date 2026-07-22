Η Βίκυ Καγιά έζησε από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο – «Καθαρή αδρεναλίνη» (Photos)

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Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η Βίκυ Καγιά στο Βέλγιο, όπου βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 και μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα μέσω των social media.
Το μοντέλο παρακολούθησε τον αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή, 19/7, στην πίστα Spa-Francorchamps, με την ίδια να εμφανίζεται ενθουσιασμένη από το θέαμα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Βίκυ Καγιά έγραψε: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Καθαρή αδρεναλίνη».
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