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22.07.2026 22:02

Μητσοτάκης: Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα

22.07.2026 22:02
mitsotakis

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Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας έχει συμβάλει στην επιστροφή Ελλήνων της διασποράς στη χώρα. Όπως ανέφερε, περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού βλέπουν πλέον στην Ελλάδα ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

Σχετικά με την πορεία της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα παρουσίασε την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. «Για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα», σημείωσε.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη σταθερή υποστήριξή του προς την Ελλάδα, αλλά και για τη συμβολή του στη διατήρηση των σχέσεων της χώρας με την ελληνική διασπορά.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί έχουν οδηγήσει σε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, διαφανές και πιο φιλικό προς τους πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς αξιοποίησε τα διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος και επένδυσε στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο χαρακτήρισε το σημαντικότερο κεφάλαιό της.

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επαναλαμβάνοντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 22:50
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