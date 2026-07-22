Η Ζιζέλ γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της: Οι φωτογραφίες με λεοπάρ μαγιό και μπαλόνια

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Με μια ανάρτηση στα social media η Ζιζέλ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα της.

Σε post της στο Instagram την Τετάρτη 22/7, το 46χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα από τα καρέ να απολαμβάνει τον ήλιο ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια. Σε άλλη εικόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τον ήλιο, ενώ μία ακόμη φωτογραφία αποτυπώνει το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της.

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση, η Ζιζέλ έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά και για όλες τις περιπέτειες που βρίσκονται μπροστά μου. Εύχομαι η αγάπη και η καλοσύνη που μοιράζεστε να επιστρέψουν στον καθένα σας στο πολλαπλάσιο».

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