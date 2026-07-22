Σάκης Ρουβάς: Απαντά με μία φωτογραφία στις φήμες περί κρίσης στον γάμο του με την Κάτια Ζυγούλη

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Μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του επέλεξε να δημοσιεύσει ο Σάκης Ρουβάς, μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον γάμο του με την Κάτια Ζυγούλη να περνάει κρίση.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο TikTok ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο.

Ο ίδιος «έντυσε» μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι «Κούνια μπέλα», που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον FY.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες

Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπιπταν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη. Η απουσία δημόσιας ευχής ή κάποιας σχετικής ανάρτησης από τον Σάκη Ρουβά στα social media σχολιάστηκε από ορισμένους ως πιθανή ένδειξη προβλήματος ανάμεσά τους.

Παράλληλα, η Κάτια Ζυγούλη το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως σημάδι προβλημάτων στον γάμο της, χωρίς όμως να φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ζευγάρι, που μετρά 23 χρόνια κοινής πορείας, έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους παραμένουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την οικογένειά τους και τα τέσσερα παιδιά τους.

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