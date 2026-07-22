Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από το Κορωπί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA μετά από δύο μήνες εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας. Ο σύζυγος της κλήθηκε για κατάθεση στο ΑΤ Αμαρουσίου, προκειμένου να αναγνωρίσει το κινητό.
Οι αρχές εντόπισαν το στίγμα του κινητού από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στην υπόθεση εμπλέκεται και αλλοδαπός που φέρεται να το εντόπισε και έπειτα να το πούλησε.
Το κινητό θα σταλεί στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να ανακτηθούν οι επικοινωνίες της 51χρονης αγνοούμενης, καθώς το είχαν επαναφέρει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
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