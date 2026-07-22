Πέτρος Ξεκούκης: «Μου άρεσε το ράσο αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του» (Video)

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Για την οικογένειά του, τη βαθιά του πίστη του στον Θεό, αλλά και για τον λόγο που δεν έγινε ιερέας, παρά την αρχική του σκέψη, μίλησε ο Πέτρος Ξεκούκης, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος πάνω από 90 φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιο Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», είπε αρχικά.

«Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα σειρά του Mega, όπου ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και στην οποία ο ίδιος συμπρωταγωνιστεί ως Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

«Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι με τον Άρη Σερβετάλη και να κάνουμε τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο τρόπος ζωής του Άρη Σερβετάλη είναι ασκητικός. Για αυτό κάνει και τις ερμηνείες που κάνει. Φορά ράσο για τις ανάγκες του γυρίσματος, όπως και εγώ που υποδύομαι τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει από πίσω ένα επιτελείο από μοναχούς και θεολόγους, που επιμελούνται ακόμα και το “και”. Έχουν ακρίβεια ιστορική» ανέφερε.

«Στην οικογένειά μου έχουμε έναν κοινό στόχο, τη θέωση»

Τέλος, ο Πέτρος Ξεκούκης αναφέρθηκε στην οικογένειά του, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους, φροντίζοντας και η καθημερινότητά τους να συνάδει με τα «πιστεύω» τους και τους κανόνες της εκκλησίας.

«Έχω σύζυγο και τρία παιδιά. Ήθελα και τέταρτο, δεν ήθελε η γυναίκα μου. Και της έλεγα, αν δεν κάνεις τέταρτο, θα το κάνω με μία άλλη. Αλλά επειδή ήξερε ότι δεν θα το έκανα, για αυτό και δεν το έκανε. 37 χρόνια είμαστε μαζί. Έπεφτε προσευχή στο σπίτι γιατί η σύζυγος είναι καθηγήτρια, θεολόγος. Έκανα μια πολύ δεμένη οικογένεια γιατί έχουμε έναν κοινό στόχο, τη θέωση.

Δηλαδή να βλέπω εσένα και να σε αγαπώ, όχι γιατί είσαι μία πολύ ωραία γυναίκα ή μία ωραία προσωπικότητα, γιατί είσαι ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν εγώ αγαπώ, γιατί είσαι το πλάσμα, είσαι κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση του Θεού. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε Εκκλησία. Κάναμε προσευχή πριν από το φαγητό και το βράδυ. Τα παιδιά μου τα έχουν κρατήσει αυτά και στις οικογένειές τους.

Με κράτησε η πίστη μου προς τον Θεό και δεν ήμουν άπιστος στη γυναίκα μου. Έλεγα, εάν τώρα κάνω κάτι, είναι μια στιγμή αδυναμίας. Και πες ότι το κάνω. Μετά, εγώ πώς αντικρίσω τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Και μετά, ποια θα είναι η θέση μου ενώπιον στον Θεό. Θα πει σου έδωσα τα πάντα. Γυναίκα έχεις, σύντροφο έχεις, σύζυγο έχεις. Σου έδωσα παιδιά, σου έδωσα δουλειά. Εγώ δεν έχω χάσει σεζόν. Δουλεύω από το 1986, χειμώνα – καλοκαίρι» είπε, μεταξύ άλλων.

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