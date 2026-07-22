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22.07.2026 12:31

Το «(What’s The Story) Morning Glory?» αναγνωρίστηκε ως το κορυφαίο όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο

22.07.2026 12:31
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Το «(What’s The Story) Morning Glory?» των Oasis ανακηρύχθηκε ως το εμπορικότερο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δεύτερος, πρωτοποριακός δίσκος του συγκροτήματος του 1995 κατατάσσεται στο νούμερο τρία στη λίστα με τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών -με βάση τα συνδυασμένα δεδομένα πωλήσεων και streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το «…Morning Glory» έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια μονάδες στα βρετανικά charts μέχρι σήμερα και σημείωσε αύξηση στα streams μετά την τεράστια περιοδεία επανένωσης των Oasis στο Live ’25 το περασμένο καλοκαίρι.

Το LP βρίσκεται πίσω από δύο παλιές συλλογές Greatest Hits των Queen και των ABBA, στο νούμερο ένα και δύο, αντίστοιχα.

Στα υπόλοιπα της πρώτης δεκάδας περιλαμβάνονται το «21» της Adele (νούμερο τέσσερα), το «Rumours» των Fleetwood Mac (νούμερο έξι) και το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον (νούμερο οκτώ).

Το πρώτο ολοκληρωμένο project των Oasis, «Definitely Maybe»του 1994, μπήκε επίσης στη λίστα με τα 40 κορυφαία στο νούμερο 39.

Τα νέα έρχονται καθώς το Επίσημο Chart Άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου γιορτάζει την 70η επέτειό του σήμερα.

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «(What’s The Story) Morning Glory?» η επιρροή του παραμένει εξαιρετική -ένας καθοριστικός βρετανικός δίσκος που συνεχίζει να ενώνει γενιές, να γεμίζει στάδια και να τραγουδάει ζωντανά, ανέφεραν οι Μπέκα Μόναχαν και Κρις Όστιν, προσωρινοί συνδιευθύνοντες σύμβουλοι στα Επίσημα Charts: «Τεράστια συγχαρητήρια στους Oasis, καθώς το ασύγκριτο ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ στέφεται επίσημα το σημαντικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

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