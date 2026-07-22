Μαίρη Λίντα: Η φωνή που έκανε τον Λευκό Οίκο να χορέψει συρτάκι – Η λαμπρή καριέρα, οι τρεις γάμοι και το τραγικό γεγονός που τη σημάδεψε (Videos)

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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) η Μαίρη Λίντα, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο.

Μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σίγησε, με το όνομά της να έχει συνδεθεί με τις μεγάλες αθηναικές πίστες αλλά και τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Όταν η Μαίρη Λίντα έκανε τον Λευκό Οίκο να χορέψει συρτάκι

Αφήνοντας πίσω της μια μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή, η Μαίρη Λίντα μετρούσε πολλές ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα της. Μια εξ αυτών, ήταν η εμφάνιση στον Λευκό Οίκο όπου η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης παρουσίασαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι ενώπιον του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον.

Ήταν το 1964, όταν το καλλιτεχνικό ζευγάρι βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιώντας εμφανίσεις για την ελληνική ομογένεια. Καθώς η φήμη τους είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, ένα βράδυ, συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου τους πλησίασε και τους πρότεινε να παίξουν σε εκδήλωση για τα γενέθλιά του. Η παρουσία δύο Ελλήνων λαϊκών καλλιτεχνών σε μια εκδήλωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελούσε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για εκείνη την εποχή. Ο Χιώτης πήρε στα χέρια του το μπουζούκι και η Μαίρη Λίντα άρχισε να τραγουδά, με τον ήχο του μπουζουκιού να προκαλεί αμέσως το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων οι οποίοι -όπως είχε περιγράψει η ίδια η Λίντα- σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να χορεύουν συρτάκι.

Οι άντρες της ζωής της

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935, ξεκινώντας να τραγουδά επαγγελματικά σε πολύ μικρή ηλικία.

Με τον Μανώλη Χιώτη, εκτός από καλλιτεχνικό ζευγάρι, υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή. Παντρεύτηκαν το 1958 και μαζί αποτέλεσαν ένα από τα πιο λαμπερά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, ερμηνεύοντας ζωντανά τις επιτυχίες τους.

Χρόνια μετά το διαζύγιό τους, η Μαίρη Λίντα θα χαρακτήριζε τον Μανώλη Χιώτη ως τον άνδρα της ζωής της, ενώ θα παραδεχόταν συγκινημένη ότι είχε μετανιώσει φρικτά για τον χωρισμό τους.

«Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Για μένα ο Μανώλης ήταν τα πάντα. Μακάρι να με άκουγε από εκεί που βρίσκεται τώρα και να του έλεγα πόσο πολύ τον αγάπησα και τον λάτρεψα και θα συνεχίσω να έχω τα ίδια αισθήματα μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω», είχε εξομολογηθεί.

Μετά το διαζύγιό της από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Εύα. Ο γάμος αυτός, ωστόσο, υπήρξε ιδιαίτερα τραυματικός για την ίδια, καθώς όπως είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της, ο δεύτερος σύζυγός της την κακοποιούσε σωματικά.

«Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» είχε δηλώσει για το τέλος του δεύτερου γάμου της.

Ο τρίτος γάμος ήταν σύντομος και λιγότερο προβεβλημένος από τους δύο πρώτους, ενώ έφτασε ακόμα μια φορά κοντά στα σκαλιά της εκκλησίας με τον γνωστό χορευτή και χορογράφο Τάκη Σαγιώρ, με τον γάμο τους να ακυρώνεται, ωστόσο, την τελευταία στιγμή.

Η δολοφονία της μητέρας της

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της, Βασιλικής Δημητροπούλου, υπήρξε η μεγαλύτερη τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή της Μαίρης Λίντα.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1970, απασχολώντας έντονα την κοινή γνώμη της εποχής. Η 70χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μπουρνάζι, με την πρώτη εικόνα να μην προδίδει την αλήθεια, καθώς η ηλικιωμένη είχε βρεθεί πεσμένη κοντά σε μια σόμπα με εγκαύματα, υποδηλώνοντας ότι έπιασαν φωτιά τα ρούχα της. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε, ωστόσο, ότι η γυναίκα είχε προηγουμένως στραγγαλιστεί, με τον δράστη να σκηνοθετεί το «ατύχημα» βάζοντας φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του.

Η Μαίρη Λίντα βρισκόταν τότε στο απόγειο της καριέρας της, με την τραγική απώλεια της μητέρας της να της κοστίζει βαθιά, αποτελώντας ένα τραύμα που κουβαλούσε σε όλη της τη ζωή.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση

Τέσσερα χρόνια πριν, η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» είχε επισκεφθεί τη Μαίρη Λίντα στο Γηροκομείο Αθηνών, εκεί όπου η σπουδαία ερμηνεύτρια έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την καθημερινότητά της, τις αναμνήσεις που κουβαλούσε από τη σπουδαία καριέρα της, αλλά και όσα εξακολουθούσαν να της λείπουν.

«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… Μη τον είδατε! Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέυ. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω», είχε πει η Μαίρη Λίντα στην τηλεοπτική εμφάνιση που έμελε να είναι η τελευταία…

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