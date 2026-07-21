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21.07.2026 12:03

Ο Τράβις Σκοτ ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του (Video)

21.07.2026 12:03
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Την οκτάχρονη κόρη του στη σκηνή ανέβασε ο Τράβις Σκοτ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη Νέα Υόρκη.

Ο ράπερ βρέθηκε την Κυριακή (19/7) στο Fanatics Fest στη Νέα Υόρκη, με τους θαυμαστές του να ζουν μία ξεχωριστή στιγμή όταν ο ράπερ κάλεσε τη μικρή Στόρμι κοντά του την ώρα που ερμήνευε την επιτυχία του «FE!N».

Σε βίντεο που μοιράστηκαν οι θαυμαστές του στα social media, πατέρας και κόρη φαίνονται να χαμογελούν και να χορεύουν μαζί μπροστά στο κοινό που χειροκροτούσε ασταμάτητα.

@revolt Daddy-daughter moment stole the whole show 🖤🙌🏾 #TravisScott ♬ original sound – REVOLT
@alan_tysm Travis Scott playing FEIN for his daughter Stormi at Fanatics Fest 2026 NYC @Travis Scott @CACTUS JACK #travisscott#fein#stormiwebster#concert#moshpit ♬ original sound – alan_tysm

Για την εμφάνισή του, ο Τράβις Σκοτ επέλεξε μία γαλάζια ζακέτα με αναφορά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, δείχνοντας τη στήριξή του στη χώρα, με αφορμή τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξαγόταν εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, η Στόρμι φόρεσε φανέλα της Ισπανίας, της ομάδας που τελικά κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας με 1-0.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η οκτάχρονη μοιράζεται τη σκηνή με τον πατέρα της. Τον Νοέμβριο, ο ράπερ την είχε καλέσει κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Τόκιο, όπου συμμετείχε στην εκτέλεση του τραγουδιού «Thank God», φορώντας ακουστικά για να προστατεύσει τα αυτιά της από την ένταση της μουσικής.

Ο Σκοτ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και για το πόσο σημαντικός είναι για τον ίδιο ο ρόλος του πατέρα.

«Δεν μπορείς να καταρρεύσεις. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά τρελά πράγματα όπως θα έκανες πριν» είχε πει, μεταξύ άλλων.

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