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ΜΟΥΣΙΚΗ

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16.07.2026 14:40

Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ένα όνειρο, μια ιστορία» στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά – Μαζί του ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης

16.07.2026 14:40
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Μετά τις χειμερινές παραστάσεις που γνώρισαν θερμή υποδοχή από το κοινό στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό & την πετυχημένη καλοκαιρινή του εμφάνιση κάτω από τον αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης επιστρέφει με την μουσική παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία».

Το αγαπημένο αυτό μουσικό ταξίδι συνεχίζεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, όπου το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν τραγουδιστή με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού. Στο πλευρό του, στο πιάνο, ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο οποίος υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες.

Οι ιστορίες αυτές θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός. Από το Ερωτικό και το Λούζεται η αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, στο Μια φορά και ένα καιρό, στη Νύχτα.

Και τα μουσικά βήματα θα μας φέρουν στην εποχή που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμήνευσε μοναδικά το Όνειρο Απατηλό στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία Ευτυχία, αλλά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη με τίτλο Ιστορία από την τηλεοπτική σειρά Οι Πανθέοι που σύστησε τον Τριανταφυλλίδη σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό.

Δύο τραγούδια που δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης και δημιουργούν το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.

  • Κώστας Τριανταφυλλίδης
  • Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:55
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