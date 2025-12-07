search
07.12.2025
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

07.12.2025 06:40

Podcast – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε σήμερα με «”Το Μεγάλο μας Τσίρκο”»

07.12.2025 06:40
PODCAST TRIANTAFILIDIS SITE 07.12

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη θεατρική περίοδο 2025-2026 την παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.

Το έργο ακολουθεί με δραματικό αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως και τον Εμφύλιο.

Τα τραγούδια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.

Με αυτή την αφορμή ο εξαιρετικός ερμηνευτής μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε και στην υπόθεση του έργου λέγοντας ότι το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης.

Ακόμη τόνισε πως τα τραγούδια, απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Ένα έργο-σταθμός για το ελληνικό θέατρο, που μέσα από την κωμωδία, το τραγούδι και τον χορό μετατρέπει τη σκηνή σε καθρέφτη της συλλογικής μας μνήμης.

Είπε ακόμη ότι το έργο είναι πολύ επίκαιρο. Σήμερα αποκτά νέα δύναμη και φωνή. Μιλά στο σήμερα με τα λόγια του χθες. Μιλά για το ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και, ίσως, ποιοι θα μπορούσαμε να γίνουμε. Ένα έργο που σημαίνει ότι δεν ξεχάσαμε αυτά που έχουν συμβεί.

