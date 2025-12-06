Podcast – Αστέριος Πελτέκης: «Τα σκυλάδικα του ’80 τα πληρώνουμε μέχρι και σήμερα»

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Αυτή η νύχτα μένει» στο Βασιλικό Θέατρο.

Ο Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Βίρα τις άγκυρες» και «Θελεστίνα», επιστρέφει με τη σκηνοθεσία και τη θεατρική απόδοση ενός ακόμη λογοτεχνικού κειμένου, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το έργο αυτό είπε ότι είναι μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που μας γυρίζει πίσω στην Ελλάδα των δεκαετιών του ’80 και του ’90-μια εποχή όπου το χρήμα έρεε άφθονο και η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης δημιουργούσε νέες προοπτικές για τον κόσμο.

«Αυτή η νύχτα μένει», ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο με την υπέροχη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, μέσα από μια παράσταση που φιλοδοξεί να αποδώσει με ρεαλισμό και με τρυφερότητα τον κόσμο της νύχτας και των ανθρώπων της.

Πρωταγωνιστεί ο Παντελής Καναράκης, ενώ ο καταξιωμένος στο είδος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται σε ρόλο έκπληξη, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, Θάνος Αλεξανδρής.

Αναφέρθηκε ακόμη σε όλες τις παραγωγές του ΚΘΒΕ που παίζονται ήδη ή πρόκειται να ανέβουν, τονίζοντας ιδιαίτερα την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει το Κρατικό Θέατρο.

