Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

04.12.2025 06:35

Podcast – Γιάννης Μπέζος: «Το μεγαλύτερο πολιτικό μας πρόβλημα, είναι το κυκλοφοριακό»

04.12.2025 06:35
PODCAST BEZOS SITE 04.12

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, και μας προσκαλεί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ, παρουσιάζοντας τις «Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου» (Γελώντας με τον Τσέχωφ)!

Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα – «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» – ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα! Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστείο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών (Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας), φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά. Γέλιο, παρεξηγήσεις και αλήθειες που (δεν) λέγονται… μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσέχωφ!

Με αυτή την άφορμη μίλησε στο topontiki.gr. Μιλώντας για την παράσταση ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είπε ότι ο Τσέχωφ συνήθιζε να λέει πως τα έργα του- που εμείς τα αντιλαμβανόμαστε σαν δράματα- είναι ουσιαστικά κωμωδίες. Το καταπληκτικό είναι πως και στις κωμωδίες του τα πρόσωπα έχουν δραματική υπόσταση.

Ακόμη μίλησε και για την παράσταση του θεάτρου Σημείο, όπου πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του David Mamet, Αμερικάνικος Βούβαλος. Ένα έργο-ορόσημο της σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας, που φέρνει στο φως τη γυμνή αλήθεια ενός κόσμου σε ηθική κατάρρευση· την αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και τη σκληρότητα μιας κοινωνίας που τα μετρά όλα με όρους κέρδους.

