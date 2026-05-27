Μπανγκλαντές: Τον έσωσε το brand name «Ντόναλντ Τραμπ» – Ο… viral αλμπίνος βούβαλος γλίτωσε τη θυσία

Η δημοφιλία στα social media μπορεί να σώσει ζωές…

Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

A rare albino buffalo in Bangladesh nicknamed “Donald Trump” for its blond tuft was spared from Eid al-Adha sacrifice after going viral online.



The 700-kg buffalo had already been sold, but the government intervened over security concerns as crowds flocked to see it.… pic.twitter.com/cagNYIHY9c — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026

Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

A rare albino buffalo in Bangladesh — nicknamed 'Donald Trump' for its distinctive blond tuft — has been spared from Eid al-Adha sacrifice after a last-minute government intervention, a Home Ministry official said https://t.co/Wqubh7LTM6 — Reuters (@Reuters) May 27, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

🐮 Donald Trump, the albino buffalo, will live to see another day.



Bangladesh Home Minister Salahuddin Ahmed ordered the return of the now-famous buffalo with flowing blond locks to his Narayanganj farm, sparing him from being sacrificed for Eid al-Adha.



Donald the buffalo went… pic.twitter.com/DpKoeDRncB May 27, 2026

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.

