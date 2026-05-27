27.05.2026 21:24

Μπανγκλαντές: Τον έσωσε το brand name «Ντόναλντ Τραμπ» – Ο… viral αλμπίνος βούβαλος γλίτωσε τη θυσία

Η δημοφιλία στα social media μπορεί να σώσει ζωές…

Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.

