Ο Μπάιντεν μηνύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση ηχογραφημένων συνεντεύξεων του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να εμποδίσει την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων να αποκτήσει, και ενδεχομένως να δημοσιεύσει, ηχητικά αρχεία και απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών του 2016 και του 2017 με τον συγγραφέα των απομνημονευμάτων του.

Η δικαστική υπόθεση αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Μπάιντεν σχετικά με το πόση ιδιωτικότητα οφείλεται στον πρώην πρόεδρο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι σχεδιάζει να δημοσιεύσει τα ηχητικά σχετικά με το βιβλίο του Μπάιντεν, «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose», στο Κογκρέσο στις 15 Ιουνίου.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε εκτενώς την ιδιωτικότητα σχετικά με τις ηχογραφήσεις με τον Μαρκ Ζβόνιτζερ, επειδή ήταν προσωπικές και συχνά άγγιζαν τον θάνατο του γιου του Μπάιντεν, Μπο, και τον αντίκτυπό του στην απόφασή του να μην θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2016.

Τα βαριά λογοκριμένα αντίγραφα των συνομιλιών έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

«Κάθε Αμερικανός, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία ή πρώην Αντιπροέδρου, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στις προσωπικές συνομιλίες που έχει στο σπίτι του», έγραψαν οι δικηγόροι του Μπάιντεν σε ένα έγγραφο που κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον την Τρίτη το βράδυ. «Και όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκτά αυτές τις ιδιωτικές πληροφορίες μέσω ποινικής έρευνας, το Υπουργείο φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να τις προστατεύσει από την αποκάλυψη».

Τα ηχητικά βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης επειδή ήταν μέρος της ποινικής έρευνας το 2023 και το 2024 σχετικά με το εάν ο Μπάιντεν χειρίστηκε λανθασμένα απόρρητα έγγραφα μετά τη θητεία του ως αντιπρόεδρος και συζήτησε ευαίσθητες λεπτομέρειες εθνικής ασφάλειας με τον Ζβόνιτσερ.

Σε ξεχωριστή αγωγή, ο Μπάιντεν αντιτίθεται επίσης στο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τις ίδιες ηχογραφημένες συνομιλίες με τον Ζβόνιτσερ στο συντηρητικό Ίδρυμα Heritage. Ένας δικαστής την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσει κατά της απόκτησης των ηχητικών από το Heritage, κάτι στο οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης συμφωνήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ίδρυμα Κληρονομιάς δήλωσε ότι θέλει τα ηχητικά εν μέρει επειδή φέρεται να δείχνουν πώς ο Μπάιντεν γερνούσε, με κενά μνήμης, ακόμη και πριν γίνει πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζιμ Τζόρνταν, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, έδωσε πρόσφατα τη δική του συλλογιστική για την επιθυμία του για τα ηχητικά.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον αμερικανικό λαό να γνωρίζει ακριβώς πού βρισκόταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών… (Θα) θέλαμε να δούμε όλες αυτές τις πληροφορίες, νομίζω, για να υπογραμμίσουμε τι προσπαθούσαν να κρύψουν οι Δημοκρατικοί πριν από λίγα χρόνια», δήλωσε ο Τζόρνταν τον Μάιο, όπως επεσήμανε η ομάδα του Μπάιντεν στην κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης:

Μπανγκλαντές: Τον έσωσε το brand name «Ντόναλντ Τραμπ» – Ο… viral αλμπίνος βούβαλος γλίτωσε τη θυσία

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: Ταύρος μπούκαρε σε… κουρείο και έκανε… χαμούλη (Video)

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη δηλώνει ο Πούτιν