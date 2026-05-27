search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:47
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 22:21

Σοβαρά επεισόδια στη Λειψία πριν τον τελικό του Conference League: Συγκρούσεις οπαδών και αστυνομική επέμβαση (Video)

27.05.2026 22:21
epeisodia

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 27/5, στη Λειψία της Γερμανίας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Conference League, μεταξύ οπαδών της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο, με αποτέλεσμα την επέμβαση της Αστυνομίας και την προσαγωγή 60 φιλάθλων της αγγλικής ομάδας.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «περίπου 300 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης» και ακολούθησαν συγκρούσεις με οπαδούς της Πάλας που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους, με την αστυνομία να σημειώνει ότι «πετάχτηκαν μπουκάλια, ποτήρια μπύρας και έπιπλα από το μπαρ, ενώ σημειώθηκαν και σωματικές συμπλοκές».

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για τον διαχωρισμό των δύο πλευρών, ωστόσο, όπως αναφέρεται, «δέχθηκαν επίθεση και από τις δύο ομάδες οπαδών», κυρίως με αντικείμενα που εκσφενδονίστηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δήλωση, «μια ομάδα γνωστών ταραχοποιών από την Κρίσταλ Πάλας προχώρησε προς την περιοχή του Penguin Ice Bar». Στη συνέχεια, «τα περίπου 60 άτομα προκάλεσαν τους περαστικούς Ισπανούς οπαδούς και αμέσως περικυκλώθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία».

Σε ανακοίνωση που διαβάστηκε στα αγγλικά προς τους συλληφθέντες, αναφέρθηκε ότι υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου, όπως κράτηση, ταυτοποίηση και σωματική έρευνα, ενώ δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την περιοχή. Τέλος, η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας επιβεβαίωσε ότι το φεστιβάλ φιλάθλων στην κοντινή αγορά, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 2.000 άτομα στην κορύφωσή του, παρέμεινε ειρηνικό καθ’ όλη τη διάρκεια του.

Διαβάστε επίσης:

«Ηθική χρεοκοπία» – Πίρλο και Ματεράτσι προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις επειδή πήγαν σε ποδοσφαιρική εκδήλωση στη Ρωσία

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

dias irakleio astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:44
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

1 / 3