Σοβαρά επεισόδια στη Λειψία πριν τον τελικό του Conference League: Συγκρούσεις οπαδών και αστυνομική επέμβαση (Video)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 27/5, στη Λειψία της Γερμανίας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Conference League, μεταξύ οπαδών της Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγιεκάνο, με αποτέλεσμα την επέμβαση της Αστυνομίας και την προσαγωγή 60 φιλάθλων της αγγλικής ομάδας.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «περίπου 300 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης» και ακολούθησαν συγκρούσεις με οπαδούς της Πάλας που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους, με την αστυνομία να σημειώνει ότι «πετάχτηκαν μπουκάλια, ποτήρια μπύρας και έπιπλα από το μπαρ, ενώ σημειώθηκαν και σωματικές συμπλοκές».

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για τον διαχωρισμό των δύο πλευρών, ωστόσο, όπως αναφέρεται, «δέχθηκαν επίθεση και από τις δύο ομάδες οπαδών», κυρίως με αντικείμενα που εκσφενδονίστηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δήλωση, «μια ομάδα γνωστών ταραχοποιών από την Κρίσταλ Πάλας προχώρησε προς την περιοχή του Penguin Ice Bar». Στη συνέχεια, «τα περίπου 60 άτομα προκάλεσαν τους περαστικούς Ισπανούς οπαδούς και αμέσως περικυκλώθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία».

Σε ανακοίνωση που διαβάστηκε στα αγγλικά προς τους συλληφθέντες, αναφέρθηκε ότι υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου, όπως κράτηση, ταυτοποίηση και σωματική έρευνα, ενώ δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την περιοχή. Τέλος, η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας επιβεβαίωσε ότι το φεστιβάλ φιλάθλων στην κοντινή αγορά, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 2.000 άτομα στην κορύφωσή του, παρέμεινε ειρηνικό καθ’ όλη τη διάρκεια του.

