«Ηθική χρεοκοπία» – Πίρλο και Ματεράτσι προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις επειδή πήγαν σε ποδοσφαιρική εκδήλωση στη Ρωσία

Η παρουσία των Ιταλών νικητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αντρέα Πίρλο και Μάρκο Ματεράτσι, στη Ρωσία για μια αθλητική εκδήλωση προκάλεσε οργή. Οι πρώην παίκτες υπέγραψαν αυτόγραφα και πόζαραν για selfies με οπαδούς του Κρεμλίνου την ημέρα που η Μόσχα εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κίεβο.

Ο πρώην μέσος της Γιουβέντους και της Μίλαν, Πίρλο, μια από τις καθοριστικές προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής στο Ντουμπάι, φωτογραφήθηκε την Κυριακή δίπλα στον Ρώσο επιθετικό Άρτεμ Ντζιούμπα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την «Ημέρα του Ποδοσφαίρου» στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας. Λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής, ο Ντζιούμπα, πρώην αρχηγός της Ρωσίας, δήλωσε ότι ήταν «περήφανος που είναι Ρώσος».

Today was one of the largest Russian attacks, during which 600 drones and 90 missiles were launched at Ukraine.



Also today, Italian football legend Andrea Pirlo was spotted in Moscow next to Russian footballer Dzyuba, who openly supports the Kremlin’s policy and the killing of… pic.twitter.com/FXWk4XSd1e — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 24, 2026

Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνες επίδειξης, συνεδρίες αυτόγραφων και εμφανίσεις πρώην αστέρων του ποδοσφαίρου και διοργανώθηκε από την Fonbet, τη μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων της Ρωσίας.

Εξέχοντες καλλιτέχνες φίλα προσκείμενοι στο Κρεμλίνο έπαιξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένου του Γιαροσλάβ Ντρόνοφ – πιο γνωστού με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Shaman – του οποίου τα τραγούδια έχουν γίνει ανεπίσημοι ύμνοι του πολέμου.

Η παρουσία του Πίρλο αναζωπύρωσε την κριτική που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο, όταν υπέγραψε συμφωνία με την Fonbet ως παγκόσμιος πρεσβευτής. Η Fonbet ανακοίνωσε τη συνεργασία στο Instagram, γράφοντας: «Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας έναν πρωταθλητή Παγκοσμίου Κυπέλλου και δύο φορές νικητή του Champions League. Ως παγκόσμιος πρεσβευτής, ο Ιταλός θα εκπροσωπήσει την Fonbet στη Ρωσία και στις διεθνείς αγορές».

Το news.telegraf της Ουκρανίας περιέγραψε τον Πίρλο ως τον «θρυλικό συνεργάτη του Ουκρανού παίκτη Andriy Shevchenko, ο οποίος [ο Πίρλο] πούλησε τον εαυτό του στη Ρωσία», και οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν εξίσου αδυσώπητες. «Ο Αντρέα Πίρλο πούλησε τον εαυτό του σε βρώμικα ρωσικά χρήματα», έγραψε ένας χρήστης.

Η Fonbet, η οποία έχει ασαφείς ιδιοκτησιακές δομές και φερόμενους δεσμούς με τις ρωσικές αρχές, λειτουργούσε ως περιφερειακός εταίρος της Μίλαν στη Ρωσία πριν ο σύλλογος αναστείλει τη συμφωνία το 2023 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περιγράφοντας την κίνηση ως μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό.

Ο Πίρλο και ο Ματεράτσι βρίσκονταν στη Μόσχα καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο, στοχεύοντας σε πολιτικές υποδομές. Εκείνη την ημέρα, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον ισχυρό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik για τρίτη φορά στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας μαζικής επίθεσης στην πρωτεύουσα και την γύρω περιοχή, η οποία σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περίπου 100.

Μεταξύ των πιο έντονων αντιδράσεων ήταν αυτή του Ουκρανού αθλητή του skeleton, Vladyslav Heraskevych, στον οποίο απαγορεύτηκε η συμμετοχή στους Χειμερινούς Αγώνες φέτος από τις Ολυμπιακές αρχές, επειδή προσπάθησε να αγωνιστεί με ένα κράνος αφιερωμένο στους νεκρούς του πολέμου της Ουκρανίας.

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις, κατά τις οποίες εκτοξεύτηκαν 600 drones και 90 πύραυλοι στην Ουκρανία», έγραψε ο Heraskevych με τίτλο «Είναι λυπηρό να βλέπεις θρύλους της παιδικής ηλικίας να μετατρέπονται σε ηθικά χρεοκοπημένους για τους οποίους τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από τα ρωσικά ρούβλια. Ντροπή».

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσιέρνο, μέλος του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε: «Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν πολλά πράγματα. Μπορούν ακόμη και, απίστευτα, να οδηγήσουν έναν πρωταθλητή του αθλητισμού να υπογράψει μπάλες ποδοσφαίρου στη Μόσχα την ίδια στιγμή που το καθεστώς σκοτώνει αδιακρίτως πολίτες και απειλεί ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα, ωστόσο, είναι η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η ικανότητα να στέκεται κανείς στις υποθέσεις του κόσμου με τιμή και όρθια σπονδυλική στήλη. Είναι μεγάλη ντροπή που ο Πίρλο προφανώς δεν έχει καταλάβει αυτά τα πράγματα».

Ο Πίρλο υπερασπίστηκε την επίσκεψη λέγοντας: «Ήρθαμε εδώ αποκλειστικά για τον αθλητισμό και για τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο έχει τη μοναδική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να ξεπερνά τα σύνορα και να προσφέρει μια στιγμή χαράς, ειδικά σε μικρά παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές. Η παρουσία μας στη Μόσχα συνδέεται αποκλειστικά με το πάθος μας για το παιχνίδι και με την αγάπη των οπαδών που μας έχουν πάντα στηρίξει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μας».

Ο Ματεράτσι δήλωσε: «Βρισκόμαστε εδώ για μια γιορτή του ποδοσφαίρου, για να συναντήσουμε τους οπαδούς και να δείξουμε ότι η μπάλα μιλάει μια παγκόσμια γλώσσα. Το να βλέπουμε τον ενθουσιασμό των παιδιών στο γήπεδο είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία για εμάς σήμερα. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική, αλλά για να τιμήσουμε το ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους που το αγαπούν».

Η διαμάχη απηχεί την αντίδραση που αντιμετώπισε πέρυσι ένα άλλο είδωλο του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Φραντσέσκο Τότι, αφού ταξίδεψε στη Μόσχα ως τιμώμενος προσκεκλημένος στα Διεθνή Βραβεία RB, μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στον αθλητισμό και τα στοιχήματα.

«Δεν είμαι πολιτικός ή διπλωμάτης, είμαι άνθρωπος του αθλητισμού που προωθεί τις αξίες του σε όλο τον κόσμο», είχε δηλώσει τότε ο Τότι, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η επίσκεψη είχε πολιτική σημασία.

Διαβάστε επίσης:

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Super League: Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος μετά από… ισοπαλία – Πώς ψήφισαν οι ομάδες