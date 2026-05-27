ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 20:32
Καιρός: Πιάνει…ταβάνι η ζέστη με 34 βαθμούς την Πέμπτη – Η πρόγνωση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Μπορεί στη ΒΔ Ευρώπη να βιώνουν καύσωνα, στην Ελλάδα μάλλον είμαστε από τους… τυχερούς, καθώς η πιο ζεστή μέρα φαίνεται να είναι η Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμές αέριες μάζες από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν περιορισμένα τη χώρα μας, καθώς φτάνουν αποδυναμωμένες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την Πέμπτη 28/5, ο καιρός θα κινηθεί σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, χωρίς όμως να εξελίσσεται το ισχυρό κύμα ζέστης που πλήττει άλλα τμήματα της Ευρώπης.

Ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες να εντοπίζονται στη βόρεια ηπειρωτική χώρα και σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθεί βορειοδυτικό ρεύμα που θα λειτουργήσει τοπικά ως καταβάτης, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με σύντομα και ήπια φαινόμενα που χαρακτηρίζονται απολύτως συνηθισμένα για τις αρχές του καλοκαιριού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, τιμή που θεωρείται αντιπροσωπευτική για την περίοδο.

Την Παρασκευή θα ενισχυθούν ξανά οι βοριάδες στη χώρα, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Όσον αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων που αναμένεται να ταξιδέψουν μαζικά. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού.

