Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Καθυστερήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια του Προαστιακού την Τετάρτη, αναγκάζοντας τη Hellenic Train να εκδώσει ανακοίνωση προς το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή αποκατάσταση και ομαλοποίηση της κυκλοφορίας των συρμών.

Παράλληλα, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και επισημαίνει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

