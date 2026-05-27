Συμβούλιο της Επικρατείας: Προήχθησαν επτά πάρεδροι σε συμβούλους, μεταξύ τους και η αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη

Με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης που συνήλθε με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, προήχθησαν σε συμβούλους Επικρατείας επτά πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μεταξύ των προαχθέντων είναι και η Τρισεύγενη Βαρουφάκη, αδερφή του γενικού γραμματέα του κόμματος ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη. Προήχθη επίσης ο Νικόλαος Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στην νομική υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εν συνεχεία αποσπάστηκε στο νομικό γραφείο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο προήχθη και η σύζυγός του Όλγα-Μαρία Βασιλάκη.
Ειδικότερα, οι προαχθέντες σε συμβούλους Επικρατείας είναι οι: Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ελένη Μουργιά, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Θεοδώρα Ζιάμου, Όλγα-Μαρία Βασιλάκη, Χαράλαμπος Κομνηνός και Μαρία Μπαμπίλη.
