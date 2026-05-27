ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:51
Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

Στη σύλληψη της μητέρας του 10χρονου που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει την Πέμπτη, ώστε να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Η σορός του 10χρονου μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Σερρών ενώ, την Πέμπτη αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

