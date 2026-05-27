Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

Στη σύλληψη της μητέρας του 10χρονου που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει την Πέμπτη, ώστε να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Η σορός του 10χρονου μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Σερρών ενώ, την Πέμπτη αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γιώργος Δριτσάκος

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών που «άνοιγε» πολυτελείς βίλες σε βόρεια και νότια προάστια

«Πήγα να ξυπνήσω το παιδί μου και ήταν πεθαμένο»: Από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής στη Ρόδο