Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό εντοπίστηκε παιδί σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία στις Σέρρες, καθώς λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι ένα αγοράκι 10 ετών. Το παιδί εντοπίστηκε σε κανάλι που βρίσκεται δίπλα σε οικισμό Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε το σώμα του παιδιού το οποίο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι το είχαν δει να παίζει κοντά στο κανάλι.

