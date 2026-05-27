ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαραθώνιες οι καταθέσεις των 22 συλληφθέντων της Κρήτης, τα κακουργήματα που περιγράφονται στη δικογραφία

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται, από νωρίς το πρωί, οι 22 συλληφθέντες της επιχείρησης της ΕΛΑΣ σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Περίπου στις 07:00 έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο από την Κρήτη και μια ώρα αργότερα, στις 08:00, πέρασαν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στις 08:20 ξεκίνησε η διαδικασία των πολύωρων καταθέσεων ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 22 άτομα είναι εκείνα που εμπλέκονται στην υπόθεση, εκ των οποίων δύο λογιστές οι οποίοι συνδέονται με συγγενική σχέση και – σύμφωνα με τη δικογραφία – ήταν αυτοί που στρατολογούσαν τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αλλά είχαν και το γενικό πρόσταγμα σε όλη την επιχείρηση.

Συνολικά, ακόμη 95 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους, άλλοι ήταν ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, άλλοι εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι μισθωτές.

Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως από το 2019 έως το 2024 απέσπασαν συνολικά 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη 46 υποθέσεις στο μικροσκόπιο των Αρχών από τις οποίες προκύπτει ότι έχει προκληθεί ζημία επιπλέον 1,2 εκατ. ευρώ. Αναμένεται δηλαδή να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. ευρώ η ζημία μόλις ολοκληρωθεί και η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 2025.

Παράλληλα, ο εποπτεύων Εισαγγελέας της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) έχει δώσει διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Πιο αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων και συνολικά έχουν δεσμευτεί πάνω από 355.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, μετρητών, χρυσών λιρών, εγγράφων και λοιπών πειστηρίων τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν στην υπόθεση.

Πρόκειται για μία ογκωδέστατη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται κακουργήματα όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η νομιμοποίηση εσόδων, η κακουργηματική απάτη.

Η δικογραφία μελετάται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, γι αυτό και οι συλληφθέντες βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι μια διαδικασία η οποία ήδη έχει διαρκέσει αρκετές ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές και έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία και όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Μετά είναι που θα ασκήσουν ποινική δίωξη στους συλληφθέντες.

Το πιο πιθανό είναι η δίωξη να είναι κακουργηματική, καθώς όπως προαναφέρθηκκε στην δικογραφία περιγράφονται κακουργήματα και εφόσον είναι κακουργηματική τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.

Εφόσον παραπεμφθούν σε ανακριτή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός 5 ημερών.

Κύκλωμα και στη Β. Ελλάδα: 317 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων-αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα τεσσεράμισι εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα οι αγρότες στη βόρεια Ελλάδα είναι αγανακτησμένοι και ζητούν κάθαρση.

