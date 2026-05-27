Δίκη για τα Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Νίκο Πλακιά, εντολή της Προέδρου «να περάσει έξω»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με νέα ένταση να σημειώνεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια τοποθέτησης συνηγόρου υπεράσπισης της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου.

Όπως αναφέρει το onlarissa, η αντίδραση του πατέρα των διδύμων προκλήθηκε όταν ο δικηγόρος της κατηγορούμενης άρχισε να αναφέρεται στο βιογραφικό και στην προσωπική της κατάσταση, με τον Νίκο Πλακιά να παρεμβαίνει οργισμένος.

«Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα τα έφεραν σε φέρετρα. Το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου μας διαβάζετε; Αν δε θέλετε να υποστείτε την οργή και το μίσος μας να τους πείτε να έρθουν εδώ», είπε ταραγμένος ο Νίκος Πλακιάς.

Η παρέμβαση Πλακιά είχε ως αποτέλεσμα το ακροατήριο, συγγενείς και φίλοι θυμάτων, να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Τότε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έδωσε εντολή «να περάσει έξω» από την αίθουσα. ο Νίκος Πλακιάς. Λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας των διδύμων επανήλθε στο κτίριο.

«Δεν ντράπηκες δικηγόρε που χρησιμοποίησες το παιδί;»

Λίγη ώρα αργότερα, ο συγγενής θύματος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης Ζήσης προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Όπως έγραψε: «Ήρθε ο Δικηγόρος της Προέδρου της ΡΑΣ, της κατηγορουμένης για το έγκλημα των Τεμπών, Ιωάννα Τσιαπαρίκου , ότι η κατηγορούμενη είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και έχει ένα παιδί …

Προτείνω να βγάλουν δίσκο οι εκκλησίες την ερχόμενη Κυριακή αποκλειστικά και μόνο για την Πρόεδρο… Δεν ντράπηκες δικηγόρε που χρησιμοποίησες το παιδί ώστε να σας λυπηθούν και να έχει ελαφρυντικά η εντολέας σου , δεν ντράπηκες να το πεις μπροστά σε τόσες μάνες που έχασαν τα παιδιά τους αλλά και μπροστά μου , που έχω ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς την παρουσία της μάνας του …

Όχι το δικό της το παιδί δεν θα το λυπηθώ , γιατί δεν έμεινε χωρίς μάνα , το ΔΙΚΟ ΜΟΥ έμεινε … το δικό της ας πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο να την βλέπει στις φυλακές… τα δικά μας σπίτια έκλεισαν με τον πιο βάναυσο τρόπο , ας κλείσουν και τα δικά τους τώρα …

Τι άλλο θα ακούσουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα….;;;»

