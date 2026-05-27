search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 14:50

Δίκη για τα Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Νίκο Πλακιά, εντολή της Προέδρου «να περάσει έξω»

27.05.2026 14:50
PLAKIAS_DIKITEBI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με νέα ένταση να σημειώνεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια τοποθέτησης συνηγόρου υπεράσπισης της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου.

Όπως αναφέρει το onlarissa, η αντίδραση του πατέρα των διδύμων προκλήθηκε όταν ο δικηγόρος της κατηγορούμενης άρχισε να αναφέρεται στο βιογραφικό και στην προσωπική της κατάσταση, με τον Νίκο Πλακιά να παρεμβαίνει οργισμένος.

«Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα τα έφεραν σε φέρετρα. Το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου μας διαβάζετε; Αν δε θέλετε να υποστείτε την οργή και το μίσος μας να τους πείτε να έρθουν εδώ», είπε ταραγμένος ο Νίκος Πλακιάς.

Η παρέμβαση Πλακιά είχε ως αποτέλεσμα το ακροατήριο, συγγενείς και φίλοι θυμάτων, να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα. 

Τότε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έδωσε εντολή «να περάσει έξω» από την αίθουσα. ο Νίκος Πλακιάς. Λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας των διδύμων επανήλθε στο κτίριο.

«Δεν ντράπηκες δικηγόρε που χρησιμοποίησες το παιδί;»

Λίγη ώρα αργότερα, ο συγγενής θύματος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης Ζήσης προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Όπως έγραψε: «Ήρθε ο Δικηγόρος της Προέδρου της ΡΑΣ, της κατηγορουμένης για το έγκλημα των Τεμπών, Ιωάννα Τσιαπαρίκου , ότι η κατηγορούμενη είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και έχει ένα παιδί …

Προτείνω να βγάλουν δίσκο οι εκκλησίες την ερχόμενη Κυριακή αποκλειστικά και μόνο για την Πρόεδρο… Δεν ντράπηκες δικηγόρε που χρησιμοποίησες το παιδί ώστε να σας λυπηθούν και να έχει ελαφρυντικά η εντολέας σου , δεν ντράπηκες να το πεις μπροστά σε τόσες μάνες που έχασαν τα παιδιά τους αλλά και μπροστά μου , που έχω ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς την παρουσία της μάνας του …

Όχι το δικό της το παιδί δεν θα το λυπηθώ , γιατί δεν έμεινε χωρίς μάνα , το ΔΙΚΟ ΜΟΥ έμεινε … το δικό της ας πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο να την βλέπει στις φυλακές… τα δικά μας σπίτια έκλεισαν με τον πιο βάναυσο τρόπο , ας κλείσουν και τα δικά τους τώρα …
Τι άλλο θα ακούσουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα….;;;»

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Τι είπε στην απολογία του

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαραθώνιες οι καταθέσεις των 22 συλληφθέντων της Κρήτης, τα κακουργήματα που περιγράφονται στη δικογραφία

Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos_ main

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

ampelokipoi_metro_2705_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

panellinies_new
ΥΓΕΙΑ

Συμβουλές για το άγχος και τη διατροφή των μαθητών στις πανελλήνιες από τους γιατρούς της Λάρισας

SYRIZA_ELAS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρχισαν οι κόντρες ΣΥΡΙΖΑ – ΕΛ.Α.Σ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:21
livanos_ main

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

ampelokipoi_metro_2705_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

1 / 3