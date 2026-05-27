search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 15:42

Δίκη για τα Τέμπη: Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η διαδικασία – Ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο

27.05.2026 15:42
tempi aslanidis diki – new

Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ. Θυμίζουμε πως η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά των τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων.

Για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες που δήλωσαν την παράστασή τους κανένας κατηγορούμενος δεν είχε αντίρρηση.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση όταν συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα αντέδρασαν στην αναφορά τού συνηγόρου της πρώην προέδρου της ΡΑΣ για το βιογραφικό της πελάτισσας του.

«Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου» φώναξε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, με την πρόεδρο της Έδρας να αναφέρει πως όσοι συγγενείς φωνάζουν θα περνούν εκτός αίθουσας.

Στην επόμενη δικάσιμο θα ξεκαθαριστεί αν θα προτείνει πρώτα η εισαγγελέας επί των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων ή θα προηγηθούν οι συνήγοροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας καθώς όπως ανέφεραν σήμερα έχουν και οι ίδιοι αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου αλλά και για συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Δίκη για τα Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Νίκο Πλακιά, εντολή της Προέδρου «να περάσει έξω»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών που «άνοιγε» πολυτελείς βίλες σε βόρεια και νότια προάστια 

RAF Germany
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας μετά από τρεις δεκαετίες διαφυγής από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:05
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

1 / 3