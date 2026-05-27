ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:07
Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Το ανανεωμένο «Jazz+More» ανοίγεται στην πόλη | Τετάρτη 3 – Κυριακή 7 Ιουνίου

Με ανανεωμένη ταυτότητα και ένα πρόγραμμα που εκτυλίσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, η ενότητα «Jazz+More» του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας επιστρέφει από τις 3 έως και τις 7 Ιουνίου. Πρόκειται για έναν από τους πιο σταθερούς και μακρόβιους μουσικούς θεσμούς της διοργάνωσης, που μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας και συνεχίζει να φέρνει τη jazz στο προσκήνιο, μέσα από συναυλίες, δράσεις στην πόλη, εκπαιδευτικές συναντήσεις και ανοιχτά jam sessions.

Η Πάτρα για πέντε ημέρες, θα μετατραπεί σε κύτταρο μουσικής έκφρασης, με την πόλη να γίνεται εφαλτήριο για μια ξεχωριστή μουσική ξενάγηση και ανταμώματος μουσικών με διαφορετικές φόρμες.

Στόχος είναι, η πόλη να λειτουργήσει ως «σκηνή» και «βήμα» και για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής Jazz σκηνής. Ταυτόχρονα θα γίνει προάγγελος των τριών κύριων συναυλιών.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, κατά την παρουσίαση, στάθηκε στη σημασία του πολιτισμού για την πόλη, επισημαίνοντας ότι ο πολιτισμός έρχεται για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο, δίνοντας δύναμη και διέξοδο στους ανθρώπους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενότητα «Jazz+More» σηματοδοτεί και φέτος την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Η φετινή διοργάνωση συνοδεύεται και από τη νέα οπτική ταυτότητα του «Jazz+More», με λογότυπο που αντλεί έμπνευση από χαρακτηριστικά στοιχεία της Πάτρας, όπως η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, το λιμάνι, το Ρωμαϊκό Ωδείο και η μορφή ενός jazz μουσικού.

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Jazz & More: Γεώργιος Τσώλης.

Το φετινό «Jazz+More» αναπτύσσεται σε τρεις βασικές ενότητες: Round Town, Summer Academy και Live Concerts & Open Jam Sessions.

Το πρόγραμμα του «Jazz+More» 2026

Session 1: Round Town

Η διοργάνωση ανοίγει με το Round Town, ένα διήμερο μουσικών δράσεων σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, με ελεύθερη, ανοιχτή παρουσία στην πόλη και με τη συμμετοχή νέων και δημιουργικών σχημάτων της jazz σκηνής.

Τετάρτη 03/06

100% Organic
 Ώρα: 21:15 – 22:30
 Χώρος: Πεζόδρομος Μαιζώνος, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο

Kaki Melissa Trio
 Ώρα: 22:45 – 24:00
 Χώρος: Θέατρο Αγορά

Πέμπτη 04/06

Mirsini Athitaki Quartet
 Ώρα: 21:15 – 22:30
 Χώρος: Πεζόδρομος Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος

Γιώργος Πανταζόπουλος Trio
 Ώρα: 22:45 – 24:00
 Χώρος: Studio Κράμα

Session 2: Summer Academy

Η φετινή διοργάνωση συνδέεται για πρώτη φορά με το εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσα από τη Summer Academy στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών. Στο πλαίσιό της θα πραγματοποιηθούν masterclasses και ensemble lessons, αναδεικνύοντας τη jazz όχι μόνο ως καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και ως αντικείμενο συστηματικής σπουδής.

Masterclasses στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Παρασκευή 05/06  Κίμωνας Καρούτζος  Ώρα: 12:00 – 14:30

Σάββατο 06/06  Francesca Tandoi  Ώρα: 12:00 – 14:00

Κυριακή 07/06  Χάρης Ιωάννου – Χρίστος Γερολατσίτης  Ώρα: 12:00 – 14:00

Ensemble Lessons στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών 05, 06 και 07/06  Γεώργιος Τσώλης  Ώρα: 15:00 – 17:00

Session 3: Live Concerts & Open Jam Sessions

Οι κύριες συναυλίες του «Jazz+More» θα πραγματοποιηθούν στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, ενώ τις ίδιες ημέρες θα ακολουθούν Open Jam Sessions με το Summer Academy’s House Band στο Θέατρο Αγορά και στο Studio Κράμα.

Live Concerts – Προαύλιος χώρος Δημαρχείου

Παρασκευή 05/06, 21:30 Δημήτρης Αγγελάκης Quartet

Σάββατο 06/06, 21:30 Francesca Tandoi Trio

Κυριακή 07/06, 21:30 Χρίστος Γερολατσίτης Quartet feat. Χάρης Ιωάννου

Open Jam Sessions

05, 06 και 07/06, 22:45
Open Jam Sessions with Summer Academy’s House Band  Χώροι: Θέατρο Αγορά & Studio Κράμα

https://jazzandmore.patrasculture.gr

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/jazz-and-more-2026-patra/?lang=el

Βιβλιοπωλείο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κορίνθου 274, Βιβλιοπωλείο DISCOVER, Διονυσίου Βούρβαχη 3, Δισκοπωλείο JOE RECORDS, Καραϊσκάκη 134.

