Ο Ζελένσκι ζητά από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους Patriot με επιστολή

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Διαβάστε επίσης:

Καταδικάστηκε η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας μετά από τρεις δεκαετίες διαφυγής από την αστυνομία

Κάζο με το ταμείο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ – Δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων στα λόγια αλλά μηδέν στο ταμείο

Φρουροί της Επανάστασης: Μικρή πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου – Αισιόδοξος για συμφωνία εμφανίζεται ο Βανς