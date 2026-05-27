Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα (27/5) ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση.

«Η πιθανότητα πολέμου είναι χαμηλή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή με γεμάτες γεμιστήρες», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

«Να μην αμφιβάλλετε ότι θα μετατρέψουμε την περιοχή από το Τσαμπαχάρ έως το Μαχσάρ σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε περιοχές στα δύο άκρα της εκτεταμένης νότιας ακτογραμμής του Ιράν.

Τεχεράνη: Θεμελιώδης η δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, η δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ κυριαρχεί στην Τεχεράνη, την ώρα που το Ιράν συζητά μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τρίμηνου πολέμου.

«Η θεμελιώδης αρχή είναι η δυσπιστία προς την Αμερική», δήλωσε την Τρίτη το απόγευμα στην κρατική τηλεόραση ο ανώτερος Ιρανός πολιτικός Abbas Moghtadaei, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στην ιρανική ηγεσία.

Η δήλωσή του έγινε μετά την επιστροφή στην Τεχεράνη ιρανικής αντιπροσωπείας από το Κατάρ, υπό τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συνεννόησης με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι επιθέσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη «βαθιά καχυποψία» με την οποία το Ιράν αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αισιοδοξία Βανς

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράν θα συμφωνήσει, ως μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» πως το Ιράν θα δεχθεί να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο ερώτημα είναι εάν το Ιράν θα συμφωνήσει σε μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης που θα μας δώσει την εμπιστοσύνη ότι δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία στο μέλλον».

Συνεχίζει την επέλαση στον Λίβανο το Ισραήλ

Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισράηλ συνεχίζει τις αιματηρές επιχειρήσεις σκοτώνοντας καθημερινά δεκάδες αμάχους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, επέρριψε στη λιβανική κυβέρνηση την ευθύνη για την «παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο», μία ημέρα αφότου περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο ισραηλινών επιθέσεων σε λιβανέζικο έδαφος.

وزير الخارجية غدعون ساعر:" ليس لدى إسرائيل أي أطماع

في الأراضي اللبنانية وتواجد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان هو نتيجة فشل الحكومة في بيروت في تطبيق قرار 1701"

وقال الوزير ساعر: "ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 على وجوب عدم تواجد إرهابيي حزب الله جنوب نهر… pic.twitter.com/80dr9YdZQa May 27, 2026

Σε δηλώσεις που κοινοποιήθηκαν από τον αραβόφωνο λογαριασμό του κράτους του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάαρ υποστήριξε επίσης ότι «το Ισραήλ δεν έχει βλέψεις σε εδάφη του Λιβάνου».

Το σχόλιό του ήρθε μετά τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αργά την Τρίτη, ότι μεγάλη ισραηλινή χερσαία δύναμη προωθείται βαθιά στον νότιο Λίβανο, με στόχο την κατάληψη περιοχών και την «οχύρωση» αυτού που περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας» εντός του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον Σάαρ, η πολύμηνη επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά του Λιβάνου είναι «αποτέλεσμα της πλήρους αποτυχίας της λιβανικής κυβέρνησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» και να κρατήσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος για έρευνα σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις

Γάζα: Νεκρός σε επιδρομή ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – 11 νεκροί σε Βρετανία και Γαλλία