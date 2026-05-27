Η ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Μαδρίτη.

Η έρευνα γίνεται κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

