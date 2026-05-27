27.05.2026 12:15

Μητσοτάκης σε συνέδριο για την υγεία: «Νομίζω ότι αδικούμε το ΕΣΥ, τους νοσηλευτές και όσους το υπηρετούν» (Video)

Με εκπροσώπους ασθενών συζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέδριο για την υγεία, με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο».

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με την Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον Δημήτρη Κοντοπίδη, MSc, Patient Advocate, Social Entrepreneur.

Εισαγωγικά, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «για πρώτη φορά δώσαμε λόγο στους χρήστες του ΕΣΥ μέσα από την πλατφόρμα της αξιολόγησης, την οποία έχουμε εισάγει πια και η οποία αφορά όλους όσοι νοσηλεύονται σε ίδρυμα, σε νοσοκομείο. Άνω των 60.000 έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτήν την παρότρυνση να εκφράσουν την άποψή τους για το σύστημα υγείας. Και η άποψη που μας εκφράζουν για το σύστημα δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτή την οποία μας μεταφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «νομίζω ότι αδικούμε το ΕΣΥ, τους νοσηλευτές και όσους το υπηρετούν, με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά, όπως η υπόθεση με το φακελάκι των πρηγούμενων ημερών, είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση», υπογραμμίζοντας ότι «οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Έχουν γίνει πολλά αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης, ότι «το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια, θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία – γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Δ. Κοντοπίδης σημείωσε ότι «αν μας περιέγραφε κάποιος πριν μερικά χρόνια, ότι εγώ από το κινητό θα μπορώ να κλείνω ραντεβού, να γλιτώνω αναμονή, μετακίνηση, ταλαιπωρία, θα λέγαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία για τη χώρα μας. Και επειδή είμαι και σε ευρωπαϊκά δίκτυα ασθενών που έχουν διαφορετικά συστήματα υγείας, πολλά από αυτά τα προγράμματα είναι πρωτοπόρα. Και δεν υπάρχουν έξω».

Η Π. Μιχαλοπούλου επισήμανε ότι «τα φάρμακα κατ’ οίκον, τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, το Ταμείο Καινοτομίας, έχουν γίνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Και ενώ γίνονται όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, ταυτόχρονα υπάρχει και η καθημερινότητα των ασθενών. Η οποία παραμένει ακόμα δύσκολη».

