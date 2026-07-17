Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία (Video)

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Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης που διοργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αντικείμενο την επανεμφάνιση της πολιτικής τρομοκρατίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 65 χώρες.

Κατά την τοποθέτησή του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.



“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX — Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 16, 2026

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, αφού προηγουμένως παρέθεσε και άλλα αντίστοιχα περιστατικά, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε: «Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το “America First” σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».

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