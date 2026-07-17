Μάχη για τα Στενά του Ορμούζ: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Χτυπούν υποδομές, αναφορές για τραυματίες

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Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν και την Πέμπτη, 16/7, αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το αμερικανικό «σφυροκόπημα» συνεχίζεται στη διάρκεια της νύχτας, με πλήγματα σε υποδομές και αναφορές για τραυματίες.

Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα της Πέμπτης «από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Στόχος «αεροπορικής επιδρομής από τον Αμερικανό εχθρό» έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Έκτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων

Για έκτο κύμα επιθέσεων, που ξεκίνησε στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) έκανε λόγο η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).

Σε ενημέρωσή της μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 21:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. July 16, 2026

Χτυπήθηκαν αεροδρόμιο, γέφυρα και πύργος επικοινωνιών – Αναφορές για τραυματίες

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Αχβάζ και στην Μπουσέρ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας.

Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις στο νησί Κεσμ και στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Τσαμπαχάρ στο νότιο Ιράν.

US forces are pounding the coastal Iranian city of Bandar Abbas tonight, with strikes reportedly targeting communications infrastructure carried out moments ago. pic.twitter.com/F4r6CvW1DF July 16, 2026

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ιρανσάρ. Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε από την πλευρά του ότι γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ αποτέλεσε στόχο αμερικανικής επίθεσης.

Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions.



Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact.



Casualty figures unknown. pic.twitter.com/BTSgxoUXig — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Το Tasnim μετέδωσε επίσης ότι «ο εχθρός» έπληξε έναν πύργο επικοινωνιών που βρίσκεται σε έναν λόφο στo Μπαντάρ Αμπάς, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακόμη, σημείωσε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης σε μια περιοχή της νότιας ιρανικής πόλης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YJC μετέδωσε ότι σιδηροδρομικός κόμβος στο Μπαντάρ Αμπάς αποτέλεσε επίσης στόχο αμερικανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει απειλές ότι θα πλήξει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβεβαίωσε την Πέμπτη, 16/7, ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ. «Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.

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