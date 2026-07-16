Αριζόνα: Άγρια συμπλοκή σε fast food, με μπουνιές και κλωτσιές – Πελάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν (Video)

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Ξύλο έπεσε σε ένα εστιατόριο fast food στην Αριζόνα, όπου συγκεντρώθηκαν πολλά άτομα για να προστατευθούν από τη βροχή.



Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αρχικά κάποια άτομα φέρεται να έχουν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας δέχεται γροθιά και σωριάζεται. Υπάλληλοι του καταστήματος προσπαθούν να τους χωρίσουν και να ηρεμίσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια.

Huge Brawl broke out while Camped out inside a In N Out during Monsoon Storm in Arizona 😳 pic.twitter.com/0QyA7IYtaG — DownInnaDesert (@downinnadesert) July 14, 2026

Παράλληλα, πελάτες του εστιατορίου τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν. Όσοι βγήκαν έξω βιντεοσκοπούν το βίαιο περιστατικό από απόσταση. Η συμπλοκή συνεχίζεται μπροστά από το ταμείο και την κουζίνα του εστιατορίου. Μετά από λίγα λεπτά οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν. Λίγοι πελάτες που παρέμειναν στο μαγαζί συνέχισαν το φαγητό τους.

Δεν έγινε γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε ή αν έγιναν συλλήψεις.



Όσο για τους εργαζόμενους, ακόμη ψάχνουν την… αίτια του καβγά.

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