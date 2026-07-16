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16.07.2026 22:07

Μάχη για τα Στενά του Ορμούζ: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, «η Τεχεράνη θέλει συμφωνία» επιμένουν οι ΗΠΑ

16.07.2026 22:07
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Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν και σήμερα, Πέμπτη 16/7, αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα «από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Στόχος «αεροπορικής επιδρομής από τον Αμερικανό εχθρό» έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πέμπτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων

Για πέμπτο κύμα επιθέσεων, που ξεκίνησε στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) έκανε λόγο η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).

Σε ενημέρωσή της μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 21:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Αχβάζ και στην Μπουσέρ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας.

Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβεβαίωσε την Πέμπτη, 16/7, ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ. «Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.

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