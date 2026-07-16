Καναδάς: Εκατοντάδες ανεξέλεγκτες φωτιές σαρώνουν το Οντάριο – «Πνίγονται» ολόκληρες πόλεις από τοξικά νέφη (Video)

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Εικόνες που αποτυπώνουν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Καναδά από τις εν εξελίξει δασικές πυρκαγιές, κατέγραψε πιλότος κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από το Θάντερ Μπέι, στην επαρχία του Οντάριο.

Στις σχετικές εικόνες, διακρίνονται τεράστιοι σχηματισμοί νεφών που δημιουργούνται από την ακραία θερμότητα των δασικών πυρκαγιών. Πρόκειται για τα λεγόμενα πυροσωρειτομελανικά νέφη (pyrocumulus), τα οποία σχηματίζονται από την έντονη ανοδική κίνηση του θερμού αέρα που προκαλούν οι πυρκαγιές.

Massive smoke plumes filled the sky as in-cockpit footage captured hundreds of wildfires burning across Canada. pic.twitter.com/FfFJQnQCDD — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Συναγερμός για την ποιότητα του αέρα σε Καναδά και βόρειες ΗΠΑ

Ο καπνός από τα πύρινα μέτωπα έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα του Καναδά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών.

🇨🇦 😷 Toronto air quality among world's worst due to wildfires



Toronto experienced the worst air quality of any major city in the world on Wednesday, edging out New Delhi and Kinshasa, according to the Swiss firm IQAir, as wildfire smoke turned skies yellow. More than 800… pic.twitter.com/VM7lVfM4Tm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2026

Με βάση τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ (AQI), μεγάλα τμήματα του Μίσιγκαν και της Μινεσότα βρίσκονται σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται «επικίνδυνα», με τις αρμόδιες Αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία του Καναδικού Διατμηματικού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών κάνουν λόγο για 857 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 23 ξεκίνησαν την Πέμπτη. Οι περισσότερες από αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Κόκκινος ουρανός από τον καπνό – Αγωνία για τον τελικό του Μουντιάλ

Οι πολλαπλές εστίες στις βορειοδυτικές περιοχές του Οντάριο έχουν δημιουργήσει ένα πυκνό πέπλο καπνού πάνω από το Θάντερ Μπέι και το Τορόντο. Παράλληλα, ανώτερα στρώματα καπνού έχουν μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας μια ασυνήθιστη κιτρινοκόκκινη απόχρωση στον ουρανό.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες στο Οντάριο τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να προσφέρουν την απαραίτητη ποσότητα βροχής ώστε να ανακοπεί σημαντικά η εξάπλωση των πυρκαγιών.

🇨🇦 🔥 Multiple wildfires continue to rage across #Canada, with storm winds blowing the smoke from the blazes as far as #Toronto, degrading the city's air quality significantly.



Environment Canada reported an Air Quality Health Index reading of 10+, classified as "very high… pic.twitter.com/rzEDAXlCEL — FRANCE 24 English (@France24_en) July 16, 2026

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να μεταφέρουν τον καπνό προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι και το σαββατοκύριακο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία και για το Νιου Τζέρσεϊ, όπου την Κυριακή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από τη Δευτέρα, η μεταβολή της διεύθυνσης των ανέμων εκτιμάται ότι θα μετακινήσει τον καπνό προς το Κεμπέκ, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση της ατμόσφαιρας στις νοτιότερες περιοχές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, το Ντιτρόιτ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Μινεάπολη και το Τορόντο.

Smoke from more than 800 wildfires burning across Canada is drifting into the Philadelphia region, creating hazy skies and prompting air quality concerns. pic.twitter.com/Sh5Ew0BE1x — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές

Οι φωτιές στο βόρειο Οντάριο έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ακόμη και με τη χρήση πλωτών μέσων.

🚨 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES



Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions.



Thick smoke has blanketed communities, and evacuations are underway in some areas as crews battle… pic.twitter.com/aKpjfIymOY — Rosa News Official (@Mirha1206) July 15, 2026

Η επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, Λίντα Ντεμπασίγκε, ανέφερε ότι πολλές κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Την ίδια στιγμή, εικόνες από το Οντάριο έδειξαν εμπορική αμαξοστοιχία να περνά μέσα από περιοχή που είχε κυκλωθεί από φλόγες, την ώρα που εργαζόμενοι ζητούσαν άμεση βοήθεια.

Οι Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν πως όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ η λειτουργία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στην περιοχή έχει ανασταλεί προσωρινά.

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