Καναδάς: Εκατοντάδες ανεξέλεγκτες φωτιές σαρώνουν το Οντάριο – «Πνίγονται» ολόκληρες πόλεις από τοξικά νέφη (Video)

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Εικόνες που αποτυπώνουν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Καναδά από τις εν εξελίξει δασικές πυρκαγιές, κατέγραψε πιλότος κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από το Θάντερ Μπέι, στην επαρχία του Οντάριο.
Στις σχετικές εικόνες, διακρίνονται τεράστιοι σχηματισμοί νεφών που δημιουργούνται από την ακραία θερμότητα των δασικών πυρκαγιών. Πρόκειται για τα λεγόμενα πυροσωρειτομελανικά νέφη (pyrocumulus), τα οποία σχηματίζονται από την έντονη ανοδική κίνηση του θερμού αέρα που προκαλούν οι πυρκαγιές.
Ο καπνός από τα πύρινα μέτωπα έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα του Καναδά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών.
Με βάση τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ (AQI), μεγάλα τμήματα του Μίσιγκαν και της Μινεσότα βρίσκονται σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται «επικίνδυνα», με τις αρμόδιες Αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
Την ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία του Καναδικού Διατμηματικού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών κάνουν λόγο για 857 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 23 ξεκίνησαν την Πέμπτη. Οι περισσότερες από αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.
Οι πολλαπλές εστίες στις βορειοδυτικές περιοχές του Οντάριο έχουν δημιουργήσει ένα πυκνό πέπλο καπνού πάνω από το Θάντερ Μπέι και το Τορόντο. Παράλληλα, ανώτερα στρώματα καπνού έχουν μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας μια ασυνήθιστη κιτρινοκόκκινη απόχρωση στον ουρανό.
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες στο Οντάριο τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να προσφέρουν την απαραίτητη ποσότητα βροχής ώστε να ανακοπεί σημαντικά η εξάπλωση των πυρκαγιών.
Οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να μεταφέρουν τον καπνό προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι και το σαββατοκύριακο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία και για το Νιου Τζέρσεϊ, όπου την Κυριακή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Από τη Δευτέρα, η μεταβολή της διεύθυνσης των ανέμων εκτιμάται ότι θα μετακινήσει τον καπνό προς το Κεμπέκ, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση της ατμόσφαιρας στις νοτιότερες περιοχές των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, το Ντιτρόιτ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Μινεάπολη και το Τορόντο.
Οι φωτιές στο βόρειο Οντάριο έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ακόμη και με τη χρήση πλωτών μέσων.
Η επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, Λίντα Ντεμπασίγκε, ανέφερε ότι πολλές κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.
Την ίδια στιγμή, εικόνες από το Οντάριο έδειξαν εμπορική αμαξοστοιχία να περνά μέσα από περιοχή που είχε κυκλωθεί από φλόγες, την ώρα που εργαζόμενοι ζητούσαν άμεση βοήθεια.
Οι Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν πως όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ η λειτουργία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στην περιοχή έχει ανασταλεί προσωρινά.
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