Ο Επστάιν συνδέεται με το ισραηλινό «βαθύ κράτος» και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ο Τζέι Ντι Βανς

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Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι ο Τζέφρι Επστάιν «φαινόταν να συνδέεται» με στοιχεία του «βαθέως κράτους του Ισραήλ» καθώς και με τα «ανώτερα κλιμάκια των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών».

Σε μια εκτενή συνέντευξη που έδωσε στον podcaster Τζο Ρόγκαν την Τετάρτη, ο Βανς παραδέχτηκε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ «έκανε σοβαρά λάθη» στην επικοινωνία σχετικά με τα αρχεία Επστάιν.

Ο Επστάιν ήταν γνωστός ως χρηματιστής και κοσμικός πριν καταδικαστεί για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα στις ΗΠΑ.

Γνωστός για το ευρύ δίκτυο διασυνδέσεών του με την παγκόσμια ελίτ, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Ομολόγησε την ενοχή του σε δικαστήριο στην πολιτεία της Φλόριντα και καταδικάστηκε για την διακίνηση ανηλίκων για πορνεία το 2008, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που αποκαλούν την σχετικά μικρή ποινή «συμφωνία αγάπης». Τα θύματά του ισχυρίστηκαν ότι λειτουργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εμπορίας που χρησιμοποιούνταν από τις ελίτ.

Εκτός από την υπόθεση Επστάιν, ο Βανς αναφέρθηκε επίσης στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, τον πόλεμο στο Ιράν και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στη συνέντευξή του, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες και προβλήθηκε περισσότερες από ένα εκατομμύριο φορές στο YouTube σε λιγότερο από 24 ώρες.

Τι είπε ο Βανς για τον Επστάιν;

Σχεδόν μία ώρα και 47 λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Ρόγκαν ρωτά τον Βανς: «Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι [ο Επστάιν] ήταν η Μοσάντ».

Ο Βανς απαντά: «Ναι, η Μοσάντ ή η CIA ή κάποιο άλλο βαθύ κράτος, είτε στην Αμερική είτε στο Ισραήλ είτε σε άλλη χώρα. Σαφώς είχε διασυνδέσεις με τα ανώτερα επίπεδα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σαφώς είχε διασυνδέσεις με τα υψηλότερα επίπεδα των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται στη συνέχεια ότι ο Επστάιν «φαινόταν να συνδέεται με τα στοιχεία του ισραηλινού βαθέως κράτους που ήταν αριστερά του κέντρου».

«Δεν ήταν ότι είχε πολύ στενές διασυνδέσεις με τη δεξιά πλευρά της ισραηλινής πολιτικής», είπε, προσθέτοντας ότι ο σεξουαλικός παραβάτης είχε φίλους τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά πλευρά στις ΗΠΑ.

«Στην Αμερική είχε φίλους σε όλο το πολιτικό φάσμα με έναν τρόπο που δεν είχε απαραίτητα στο Ισραήλ», είπε ο Βανς.

Ωστόσο, ο Βανς είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν έγγραφα που να συνδέουν άμεσα τον Επστάιν με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ή με κάποια ξένη υπηρεσία. Στη συνέχεια, συνέχισε λέγοντας «αν υπήρχε αυτό [ένα τέτοιο έγγραφο], δεν θα υπήρχε το 2026».

Υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Επστάιν με το Ισραήλ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε 3,5 εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν τον Ιανουάριο του 2026. Κανένα από τα αρχεία δεν αποκαλύπτει ρητά ότι ο Επστάιν ήταν μέλος των μυστικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, πολλές πληροφορίες αποκαλύφθηκαν παρ’ όλα αυτά.

Ένα υπόμνημα του FBI από το 2020 ανέφερε ότι μία από τις πηγές του πίστευε ότι ο εκλιπών σεξουαλικός παραβάτης «ήταν ένας αφοσιωμένος πράκτορας της Μοσάντ» που είχε «εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος».

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν είχε εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώτερους Ισραηλινούς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Άμυνας Εχούντ Μπαράκ, και του βετεράνου της Μοσάντ Γιόνι Κόρεν, ο οποίος ήταν τακτικός επισκέπτης στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υποδηλώνουν μια στενή σχέση, με τον Επστάιν να φέρεται να πλήρωσε για τη θεραπεία του Κορέν από καρκίνο το 2012.

Ο Επστάιν χρηματοδότησε επίσης ισραηλινούς οργανισμούς μέσω του ιδρύματός του, συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάς 25.000 δολαρίων στους Φίλους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (ισραηλινός στρατός) και 15.000 δολαρίων στο Εβραϊκό Εθνικό Ταμείο.

Οι κατηγορίες ότι ο Επστάιν εργάστηκε για το Ισραήλ ήταν τόσο επίμονες που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέλαβε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασχοληθεί με το θέμα.

«Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπαράκ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργάστηκε για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο», έγραψε ο Νετανιάχου τον Φεβρουάριο.

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