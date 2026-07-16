Νέα επίθεση Βανς σε Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

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Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε ευθέως την Πέμπτη το Ισραήλ ότι χρηματοδοτεί εκστρατείες που στοχεύουν στην καταστροφή των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έχετε δει αυτή την πολύ διακριτική, εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία που προσπαθεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις και να ματαιώσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Βανς στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

«Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν κυριολεκτικά πληρωθεί από ένα πρώην στέλεχος της καμπάνιας Τραμπ, το οποίο πλέον πληρώνεται από ορισμένα στοιχεία εντός της ισραηλινής κυβέρνησης. Και αυτοί οι άνθρωποι μου επιτίθενται άγρια», είπε.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο σύστημά τους, το γνωρίζουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, που χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη για να συνεχίσουν τον πόλεμο επ’ αόριστον», είπε ο Βανς. «Όχι προς οποιονδήποτε στόχο, αλλά απλώς επ’ αόριστον».

Αναφερόμενος σε όσους βρίσκονται πίσω από την εκστρατεία, ο Βανς είπε: «Να πάνε στο διάολο», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να κάνει αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό για τον αμερικανικό λαό.

Είπε ότι δεν έχει αντίρρηση στην κριτική για μια πιθανή συμφωνία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ούτε στις ξένες κυβερνήσεις που προσπαθούν να επηρεάσουν την Ουάσιγκτον.

«Το Ισραήλ το κάνει, και άλλες χώρες το κάνουν επίσης», είπε. «Αυτό που με ενοχλεί πραγματικά είναι όταν οι Αμερικανοί επιτρέπουν σε αυτή την επιρροή να επηρεάσει τις αποφάσεις τους».

Τα σχόλια αυτά σηματοδοτούν την πιο έντονη κριτική του Βανς μέχρι στιγμής προς τους Ισραηλινούς αξιωματούχους για τον πόλεμο στο Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, επέπληξε δημόσια μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης επειδή επέκριναν τη διπλωματία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι αν ήταν Ισραηλινός υπουργός, δεν θα επιτίθετο «στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στον κόσμο».

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Ισραηλινούς αξιωματούχους στον ισχυρισμό του Βανς.

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