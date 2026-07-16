Ο Ζελένσκι «θέλει θύματα μεταξύ αμάχων», λέει Ουκρανός πράκτορας – Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση που θα επισκίαζε τη σφαγή στο Crocus

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δώσει εντολή στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας να μην αποφεύγουν την πρόκληση απωλειών μεταξύ αμάχων κατά τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Βιτάλι Ζίκοβιτς, εκτελούντα χρέη συνταγματάρχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριακών (HUR), όπως φέρεται να ακούγεται σε αποκλειστική ηχογράφηση που, σύμφωνα με το ρωσικό RT, περιήλθε στην κατοχή του.

Ο Ζίκοβιτς είναι ένας από τους δύο Ουκρανούς πράκτορες που φέρονται να ομολόγησαν τη δολοφονία της Αναστασίας Μπερεζόφσκαγια, η οποία παρουσιάζεται ως η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση του περασμένου μήνα εναντίον του εξόριστου Ουκρανού εκατομμυριούχου Βαντίμ Ερμολάεφ στο Μονακό. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας τον ταυτοποίησαν ως εν ενεργεία στέλεχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με άλλες φερόμενες απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Ο ανώτερός μου είπε ότι θα υπάρξουν θύματα, θύματα μεταξύ αμάχων. Και ο πρόεδρός μου – αυτό το πράσινο κάθαρμα – θέλει θύματα μεταξύ αμάχων», ακούγεται να λέει ο Ζίκοβιτς σε άγνωστο συνομιλητή σε μία από τις ηχογραφήσεις, αναφερόμενος στον Ζελένσκι, του οποίου το επώνυμο συνδέεται ετυμολογικά με τη λέξη «πράσινος» στα ρωσικά και τα ουκρανικά.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, ο Ζίκοβιτς επιχείρησε ανεπιτυχώς να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Σε άλλη ηχογράφηση φέρεται να δηλώνει ότι η υπηρεσία του προετοιμάζει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας, έπειτα από μία προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα.

«Πιστέψτε με, θα είναι ένα τεράστιο γεγονός και όλος ο κόσμος θα μιλάει γι’ αυτό. Αυτό που ετοιμάζουμε εδώ είναι πραγματικά κάτι τεράστιο. Το Crocus θα μοιάζει ασήμαντο σε σύγκριση, σας το λέω!», φέρεται να αναφέρει.

Η επίθεση στο Crocus City Hall της Μόσχας το 2024 ήταν η πιο πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, με 151 νεκρούς και 609 τραυματίες. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή υποστήριξε ότι η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από περιφερειακό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους (IS, πρώην ISIS), οργανώθηκε για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Το Ιράν καλεί τους Χούθι να κλείσουν την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Νέα επίθεση Βανς σε Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

WSJ: Στην επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν τείνει ο Τραμπ – Το ρίσκο σε Χαργκ και Pickaxe