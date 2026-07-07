Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο, βρέθηκε η γυναίκα η οποία φέρεται να ευθύνεται για την βόμβα που έσκασε στο σπίτι Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, εντοπίστηκε θαμμένη κοντά στο Κίεβο χθες το βράδυ, ενώ σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.

Τα ουκρανικά Μέσα ισχυρίζονται πως η γυναίκα βρισκόταν εκτός χώρας ως την 1η Ιουλίου. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την δολοφονία της, με έναν εξ αυτών είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η 39χρονη κατηγορείται για την επίθεση της 29ης Ιουνίου στο Μονακό όταν τοποθετήθηκε βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, με αποτέλεσμα ο ίδιος κι ο 13χρονος γιος του να τραυματιστούν, ενώ η σύντροφός του χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί και στα δύο της πόδια.

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