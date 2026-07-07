Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

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Νεκρή και θαμμένη κοντά στο Κίεβο, βρέθηκε η γυναίκα η οποία φέρεται να ευθύνεται για την βόμβα που έσκασε στο σπίτι Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό.
Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, εντοπίστηκε θαμμένη κοντά στο Κίεβο χθες το βράδυ, ενώ σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.
Τα ουκρανικά Μέσα ισχυρίζονται πως η γυναίκα βρισκόταν εκτός χώρας ως την 1η Ιουλίου. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την δολοφονία της, με έναν εξ αυτών είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
Η 39χρονη κατηγορείται για την επίθεση της 29ης Ιουνίου στο Μονακό όταν τοποθετήθηκε βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, με αποτέλεσμα ο ίδιος κι ο 13χρονος γιος του να τραυματιστούν, ενώ η σύντροφός του χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί και στα δύο της πόδια.
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