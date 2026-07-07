Δύο οι βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος

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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του Άχμεντ αλ-Σάραα.
Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί, μετέδωσε το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης.
Σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, ανέφερε η πηγή.
Από το σημείο υψώθηκε μεγάλο σύννεφο καπνού, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή.
Μέχρι στιγμής οι συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός πιθανών θυμάτων.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης, με ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται ίχνη αίματος.
Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά.
Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο Μακρόν δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις καθώς βρισκόταν ήδη στο προεδρικό μέγαρο για τις συνομιλίες του με τον Άχμεντ αλ-Σάραα.
Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.
Ο Γάλλος πρόεδρος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον νέο Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάραα στο προεδρικό μέγαρο, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στη Συρία και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς η επίσκεψη Μακρόν θεωρείται σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης της Δύσης με τη νέα συριακή ηγεσία.
Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση στη Δαμασκό, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της πρωτεύουσας.
Από την έκρηξη εκείνη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.
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