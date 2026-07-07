Δύο οι βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του Άχμεντ αλ-Σάραα.

Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί, μετέδωσε το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης.

BREAKING | Explosions heard in Damascus coinciding with French President Macron's visit.



According to reports, the incident took place near the hotel where Macron is staying. pic.twitter.com/SJFfQHmTsa — The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2026

Σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, ανέφερε η πηγή.

Από το σημείο υψώθηκε μεγάλο σύννεφο καπνού, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή.

French President Macron and Syrian President Ahmad al-Sharaa visited the Umayyad Mosque in Damascus. pic.twitter.com/0idNXP07fu July 7, 2026

Μέχρι στιγμής οι συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός πιθανών θυμάτων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης, με ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται ίχνη αίματος.

Explosive devices blew up near a hotel in Damascus where Macron was due to stay, a security source said. Security forces sealed off the area following the blasts. pic.twitter.com/DhcGhUrDC6 — Levant24 (@Levant_24_) July 7, 2026

Ασφαλής ο Μακρόν – Συνεχίζεται το πρόγραμμά του

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο Μακρόν δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις καθώς βρισκόταν ήδη στο προεδρικό μέγαρο για τις συνομιλίες του με τον Άχμεντ αλ-Σάραα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον νέο Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάραα στο προεδρικό μέγαρο, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στη Συρία και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς η επίσκεψη Μακρόν θεωρείται σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης της Δύσης με τη νέα συριακή ηγεσία.

Νέα επίθεση λίγες ημέρες μετά το αιματοκύλισμα κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση στη Δαμασκό, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της πρωτεύουσας.

Από την έκρηξη εκείνη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.

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