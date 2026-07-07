Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ κατά την άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στάση εργασίας προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για την Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ στέκονται ενάντια στη πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, μέσα στο καλοκαίρι, να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, που σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

«Η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ ξεκαθαρίζοντας ότι οι υγειονομικοί δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί κλίμα ομηρείας και φόβου στην εργασία τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κόμματος με εξευτελιστικούς μισθούς.

Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ».

Επιπλέον η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ενώ η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στο δημόσιο Τομέα την ίδια ώρα τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις στους Προϊσταμένους στο χώρο της υγείας:

«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αξιοκρατία – διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας.

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