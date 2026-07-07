search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 12:10
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

07.07.2026 11:59

Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ κατά την άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

07.07.2026 11:59
POEDHN_SULLALHTHRIO
Eurokinissi

Στάση εργασίας προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για την Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ στέκονται ενάντια στη πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, μέσα στο καλοκαίρι, να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, που σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

«Η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ ξεκαθαρίζοντας ότι οι υγειονομικοί δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί κλίμα ομηρείας και φόβου στην εργασία τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κόμματος με εξευτελιστικούς μισθούς.

Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ».

Επιπλέον η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ενώ η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στο δημόσιο Τομέα την ίδια ώρα τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις στους Προϊσταμένους στο χώρο της υγείας:

«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αξιοκρατία – διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας.

Διαβάστε επίσης

Οδηγός επιβίωσης για τους ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια – Χρήσιμες συμβουλές για τη ζέστη και τον καύσωνα

ΕΣΑ.με.Α : Προτάσεις για κίνητρα και διευκολύνσεις για τη στέγαση ατόμων με αναπηρία

ECDC: Καλοκαιρινές διακοπές με ασφάλεια- Οι κίνδυνοι που καιροφυλαχτούν και τα μέτρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kikilias nestora 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

monaco-berezovska
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

sintaxiouchoi_1909_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026

marinakis syn;edrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές – Μέχρι να κάνει κόμμα, δεν είναι αντιπολίτευση

mosios-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Μόσιος: Ξεσπά ο γιος του – «Ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 12:10
kikilias nestora 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

monaco-berezovska
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

sintaxiouchoi_1909_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026

1 / 3