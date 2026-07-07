Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ κατά την άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

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Στάση εργασίας προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για την Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ στέκονται ενάντια στη πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, μέσα στο καλοκαίρι, να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, που σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
«Η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ ξεκαθαρίζοντας ότι οι υγειονομικοί δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί κλίμα ομηρείας και φόβου στην εργασία τους.
«Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας, οι υγειονομικοί Δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κόμματος με εξευτελιστικούς μισθούς.
Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ».
Επιπλέον η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ενώ η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στο δημόσιο Τομέα την ίδια ώρα τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις στους Προϊσταμένους στο χώρο της υγείας:
«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση στην όποια έχουν να γίνουν επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Τμημάτων, Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, 15 χρόνια.
Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί αξιοκρατία – διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας.
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