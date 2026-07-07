ECDC: Καλοκαιρινές διακοπές με ασφάλεια- Οι κίνδυνοι που καιροφυλαχτούν και τα μέτρα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Καθώς οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για διακοπές, ταξίδια σε μακρινά μέρη, εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους και κοινωνικές συγκεντρώσεις, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ενθαρρύνει όλους να λάβουν μερικές απλές προφυλάξεις για να παραμείνουν υγιείς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ECDC, o κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα περισσότερα ταξίδια εντός και εκτός Ε.Ε.

Ενώ οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ποικίλλουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλοί μπορούν να μειωθούν μέσω απλών προληπτικών μέτρων.

Ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια: Ένα μεταβαλλόμενο τοπίο

Οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αποτελούν αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Ενώ ο δάγκειος πυρετός και ο ιός τσικουνγκούνια εξακολουθούν να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα διεθνή ταξίδια, η τοπική μετάδοση εμφανίζεται συχνότερα σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης όπου τα κουνούπια που μεταδίδουν αυτούς τους ιούς είναι πλέον παρόντα. Για παράδειγμα, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει ήδη εντοπιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν τις συμβουλές υγείας πριν από την αναχώρηση και να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των τσιμπημάτων κουνουπιών. Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές όπου υπάρχουν αυτά τα κουνούπια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου, εμποδίζοντας την αναπαραγωγή των κουνουπιών μέσα και γύρω από τα σπίτια και τους κήπους τους.

Τσιμπούρια και υπαίθριες δραστηριότητες

Το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι είναι διασκεδαστικό, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει την έκθεση σε τσιμπούρια. Τα τσιμπούρια, τα οποία βρίσκονται σε πολλά μέρη της Ευρώπης, μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme και την εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται από τσιμπούρια (TBE).

Απλά μέτρα, όπως η χρήση εντομοαπωθητικών, η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και ο έλεγχος του εαυτού σας, των παιδιών σας και των κατοικίδιων ζώων σας για τσιμπούρια μετά από δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. Σε ορισμένες περιοχές διατίθεται επίσης εμβολιασμός κατά της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται από τσιμπούρια.

Σεξουαλική υγεία

Νέα δεδομένα από το ECDC δείχνουν ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη.

Η χρήση προφυλακτικών, η συζήτηση για τη σεξουαλική υγεία με τους συντρόφους και η εξέταση μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή πιθανή έκθεση είναι μερικοί από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους.

Πολλές λοιμώξεις δεν προκαλούν συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να τις μεταδώσουν άθελά τους σε σεξουαλικούς συντρόφους. Αυτές οι «σιωπηλές» λοιμώξεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε επιπλοκές και να επηρεάσουν τη σεξουαλική υγεία.

Ασφάλεια τροφίμων

Τα ταξίδια, τα πικνίκ, τα μπάρμπεκιου και τα φεστιβάλ μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ζεστού καιρού. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα μολυσμένα τρόφιμα μπορεί να έχουν φυσιολογική εμφάνιση, γεύση και μυρωδιά.

Βασικές προφυλάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως το πλύσιμο των χεριών, το καλό μαγείρεμα των τροφίμων, το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, η διατήρηση των ωμών και των μαγειρεμένων τροφίμων χωριστά και η ασφαλής αποθήκευση των τροφίμων, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Τα βακτήρια Vibrio (Δονάκιο)

Οι θερμότερες καλοκαιρινές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τα βακτήρια Vibrio στα παράκτια ύδατα. Αν και οι μολύνσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες στην Ευρώπη, μπορούν να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα της έκθεσης ανοιχτών πληγών σε θαλασσινό νερό ή της κατανάλωσης ωμών ή μη καλά μαγειρεμένων οστρακοειδών.

Η αποφυγή της έκθεσης ανοιχτών πληγών στο θαλασσινό νερό και η διασφάλιση ότι τα θαλασσινά είναι καλά μαγειρεμένα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου.

Για να βοηθήσει στον προγραμματισμό ενός ταξιδιού προς την ακτή, το ECDC κυκλοφόρησε ένα ενημερωμένο Viewer που προβλέπει πού οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη βακτηρίων Vibrio σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

Ο εμβολιασμός είναι ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το ταξίδι

Πριν από το ταξίδι, είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά έχουν κάνει τους τακτικούς εμβολιασμούς και να συμβουλευτείτε τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τυχόν πρόσθετα εμβόλια που ενδέχεται να συνιστώνται.

Ορισμένα εμβόλια απαιτούν πολλαπλές δόσεις ή ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πριν παράσχουν προστασία, επομένως ο εκ των προτέρων σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας.

Απλά βήματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Οι περισσότεροι κίνδυνοι για την υγεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορούν να μειωθούν μέσω πρακτικών προληπτικών μέτρων. Είτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό, είτε περνάτε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, είτε παρακολουθείτε εκδηλώσεις είτε απολαμβάνετε τοπικές δραστηριότητες, μείνετε ενημερωμένοι και λάβετε απλές προφυλάξεις, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το καλοκαίρι με ασφάλεια.

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